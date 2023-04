Accademia Incontri con il Maestro Protagonista la chitarra di Tallini Spazio ai successi di Carter e Cage

Nuovo appuntamento, domani sera a Palazzo Monsignani, con la ‘Serie Master’ dei Concerti realizzati dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro, in collaborazione con il Comune. Alle 20.45, sul palco della sala Mariele Ventre, salirà Arturo Tallini.

Interprete chitarrista tra i massimi esperti in repertorio contemporaneo nel panorama italiano e internazionale, Tallini presenta al pubblico il programma Changes, che è anche il titolo del suo cd appena inciso per la Naxos in prima presentazione a Imola.

Tallini è docente nell’Accademia della Chitarra, all’interno dell’istituzione cittadina, e nel concerto di domani sera condivide il palco con il suo allievo Lorenzo Biguzzi, primo laureato con lode dei corsi di laurea magistrale della Fondazione.

"Il programma prevede una serie di brani contemporanei – spiega Angela Maria Gidaro, sovrintendente Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’ – che mostrano il cambiamento del linguaggio e della tecnica della chitarra per mezzo di uno dei suoi massimi interpreti contemporanei, il maestro Arturo Tallini, che abbiamo l’onore di avere ad Imola come docente".

Nel dettaglio, il programma musicale prevede brani di Carter, Dashow, Cage, Sani, Reich e Pisani.

"I nostri docenti sono artisti e allo stesso tempo dei mentori per gli allievi, ed è emblematica la presenza di Lorenzo Biguzzi – prosegue Gidaro – che sta improntando il suo percorso professionistico sul linguaggio contemporaneo in virtù dello studio ad Imola e dell’incontro con Maestri della chitarra di grande eccellenza, esperti nella molteplicità dei linguaggi e degli stili, guidati dal direttore Giovanni Puddu".

I biglietti (10 euro intero, 1 euro ridotto per i giovani al di sotto dei 26 anni) sono disponibili sul sito Vivaticket.com o recandosi nei rivenditori autorizzati. Si potrà acquistare il biglietto anche domani sera a partire dalle 20 nella Sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani.

È possibile consultare tutta la Stagione dei Concerti sul sito www.imolamusicacademies.org. Per informazioni: 0542.308.02 o [email protected]