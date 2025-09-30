Accademia Italiana Cucina. Premiato il ’Miele di tiglio’

È il miele di tiglio dell’Apicoltura Pelliconi Veliano di Deangela Baldazzi a ricevere il prestigioso premio ‘Dino Villani’ assegnato dalla Delegazione di Imola dell’Accademia Italiana della Cucina. La consegna è avvenuta domenica all’Osteria della Fondazione Santa Caterina, durante un incontro dedicato alla valorizzazione dei prodotti del territorio e alla sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Secondo il regolamento, il premio viene riconosciuto "al produttore che si sia distinto nella lavorazione artigianale di un prodotto alimentare di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità locale".

Per l’apicoltura in via Emilia Levante il miele di tiglio, seppure difficile da produrre per via del breve periodo di fioritura, è rigorosamente made in Imola. A consegnare il premio all’azienda a conduzione familiare, ormai sessantenne e giunta alla terza generazione, è stato il delegato di Imola Antonio Gaddoni. Erano presenti anche il primo cittadino imolese Marco Panieri e la presidente della Fondazione Santa Caterina Laura Pantaleoni. La seconda parte della giornata invece è stata dedicata allo spreco alimentare, con la presentazione della ricerca ‘Niente sprechi, niente scarti. Seduti a tavola con giudizio’ di Ludovica Addarii, giornalista praticante alla Scuola di Giornalismo di Bologna.

"Nella provincia di Bologna lo scarto alimentare evitabile corrisponde a circa 12mila tonnellate all’anno – ha spiegato –. Si tratta di dodici chili e mezzo di alimenti pro-capite, rispetto ad una media nazionale di 30 chilogrammi". A finire nel cestino sono principalmente frutta fresca, verdure, pane, insalata, cipolle, aglio e tuberi. I trenta chili di cibo sprecato da un italiano medio, corrispondono economicamente a 131 euro.

"Un italiano consuma circa un chilo di cibo al giorno, è come se in un anno buttassimo gli alimenti utili a sfamarci per un mese", ha ricordato la giovane. Numerosi i progetti citati per contrastare il fenomeno: dalle app come ’Too Good To Go’ alla sfida sprecozero dell’Osservatorio Waste Watcher International. L’obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu resta ambizioso: dimezzare lo spreco alimentare rispetto al 2020.

Aleksandra Arandelovic