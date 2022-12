Accademia, la Lega chiede più fondi da Roma

Più fondi per l’Accademia internazionale di Imola. È quanto prevede un ordine del giorno approvato dalla Camera in occasione della recente discussione sulla legge di bilancio. Il documento, presentato dai leghisti Antonio Angelucci e Davide Bergamini, è stato sottoscritto anche da Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), presidente della commissione Cultura. E chiede appunto al Governo guidato dal premier Giorgia Meloni di "valutare l’opportunità di modificare, con successivo provvedimento, l’entità dei contributi da erogare" in favore dell’istituzione imolese e della sua ‘gemella’, vale a dire l’Accademia musicale Chigiana di Siena.

I fondi andrebbero a integrazione, a partire dal 2024, dei 2,1 milioni di euro annui previsti attualmente dal Fondo unico per lo spettacolo, divisi oggi tra varie realtà, dei quali 700mila euro arrivano ogni anno in riva al Santerno. L’Accademia potrebbe puntare a un ulteriore milione di euro, necessari secondo il Carroccio a "garantire il proseguimento" dell’attività dell’istituzione imolese.

"Le condizioni cambiano, le difficoltà aumentano e quindi le istituzioni, a maggior ragione, devono tutelare anche le eccellenze di cui il nostro Paese è ricco – è l’analisi di Daniele Marchetti (foto), consigliere comunale e regionale della Lega –. Tra queste troviamo certamente l’Accademia Internazionale di Imola, realtà che per quanto riguarda l’ambito musicale, attrae talenti da tutto il mondo. Proprio per questo motivo, come Lega, abbiamo lavorato per presentare un ordine del giorno alla Camera dei deputati, in occasione della discussione sulla legge di bilancio, per chiedere uno sforzo maggiore a livello economico rivolto proprio all’Accademia internazionale di Imola, al pari di un’altra eccellenza nel panorama dell’alta formazione musicale, come la Chigiana di Siena".

Il testo, nel quale viene sottolineato il "massivo incremento delle immatricolazioni degli studenti" in riva al Santerno dovuto all’ottenimento dell’equipollenza dei propri titoli a quelli universitari, "con le immaginabili ricadute sotto il profilo dell’organigramma docente e della necessità di adeguamento immobiliare e infrastrutturale", ha ottenuto parere favorevole da Montecitorio.

"Un buon primo passo, che ora ovviamente andrà concretizzato – prosegue Marchetti –. È un impegno che ci siamo presi e come tale lo porteremo avanti. Portare risorse sul nostro territorio, tutelando anche le nostre eccellenze, penso sia un dovere anche per chi, come ad esempio il sottoscritto, siede in opposizione a livello comunale e regionale, rappresentando però al tempo stesso una forza politica di Governo a livello nazionale".