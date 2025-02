Accesso agli atti comunali . Modifiche al regolamento congelate dalla giunta

La giunta congela le modifiche al regolamento (contestate dall’opposizione) sulle modalità di accesso agli atti comunali. La delibera era attesa oggi in Aula per l’approvazione, ma durante la commissione Statuto di ieri mattina si è deciso di rimandare la discussione in vista di un ulteriore approfondimento; così come richiesto dalla minoranza.

Era stato il consigliere comunale Simone Carapia, in particolare, a puntare il dito nei giorni scorsi contro la novità. Il sospetto del meloniano era infatti che vi fosse una correlazione tra le modifiche al regolamento sull’accesso agli atti (di consiglieri comunali, ma anche di semplici cittadini) e quanto emerso di recente proprio a seguito di un’istanza di Carapia, sull’ammanco di 200mila euro nei conti di Area Blu. In estrema sintesi, il timore di FdI (e di buona parte del resto dell’opposizione) è che, con l’introduzione di alcune delle modifiche messe a punto dalla Giunta, si riducano le capacità di azione dei consiglieri comunali.

"Tale atto per la delicatezza dell’argomento deve assolutamente essere approfondito il più possibile con una serie di incontri con i dirigenti dell’ente – commenta Nicolas Vacchi sempre da Fratelli d’Italia –. Non possiamo infatti permettere che con la scusa dell’‘adeguamento normativo’ si corra il rischio di limitare eccessivamente le prerogative dei consiglieri comunali. Non permettiamo a nessuno di imbavagliare il Consiglio e gli eletti che svolgono una funzione ispettiva, di indirizzo e di proposta negli interessi dei cittadini. Ringrazio la consigliera Serena Bugani di FdI, presidente della commissione V, per aver condotto l’adunanza con fermezza e per aver disposto il differimento".

Già in passato le richieste di accesso agli atti presentate dall’opposizione erano stato oggetto di discussione. E il Comune e le società partecipate dall’ente di piazza Matteotti avevano fatto appello alla riservatezza. In tempi ormai lontani, tanto si era parlato delle questioni relative ai contratti firmati dai vertici dell’Autodromo con i vari promoter di concerti ed eventi sportivi e resi pubblici dal centrodestra. Sempre in tema di circuito, poche settimane fa il direttore generale Pietro Benvenuti aveva presentato al già citato Carapia il conto (a titolo informativo, ma indispettendo il diretto interessato) di quanto erano costati, in termini di impiego di personale dipendente, le richieste dell’esponente di opposizione.

Enrico Agnessi