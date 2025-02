Accesso agli atti. Il Pd: "Seguita la normativa"

"Le richieste di modifica al regolamento di accesso agli atti? Erano state presentate solo per rispettare la normativa vigente". Così il gruppo consiliare del Pd dopo la decisione della Giunta di congelare la delibera in questione su pressing della minoranza. Erano stati in particolare gli esponenti di Fratelli d’Italia, prima Simone Carapia e poi Nicolas Vacchi, a sospettare una correlazione tra le modifiche al regolamento sull’accesso agli atti (di consiglieri comunali, ma anche di semplici cittadini) e quanto emerso di recente proprio a seguito di un’istanza di Carapia, sull’ammanco di 200mila euro nei conti di Area Blu. In estrema sintesi, il timore di FdI (e di buona parte del resto dell’opposizione) è che, con l’introduzione di alcune delle modifiche messe a punto dalla Giunta, si riducano le capacità di azione dei consiglieri comunali. Non è così, secondo i Dem.

"Ancora una volta, FdI non si smentisce e conferma ciò a cui assistiamo, nel nostro Consiglio comunale, da quattro anni a questa parte: una continua demagogia e strumentalizzazione di ogni questione – la lettura del gruppo Pd –, anche quelle per cui sarebbe opportuno solo un minimo livello di collaborazione istituzionale. A differenza della narrazione distorta portata avanti da Fratelli d’Italia, teniamo a ribadire che le richieste di modifica al regolamento di accesso agli atti erano state presentate, da parte degli uffici, solo per rispettare la normativa vigente e con l’obiettivo di adeguare anche il regolamento comunale alle previsioni normative ed in particolare a quanto previsto dall’Anac, Autorità nazionale anticorruzione".