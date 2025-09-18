Accoltellato un 14enne. Arrestato un altro minore per tentato omicidio

Tre fendenti, con il coltello da cucina preso a casa, per colpire un giovane al petto e all’addome. Poi la fuga. Ma rimanendo sempre nella zona del parco vicino a viale Terme. Proprio quell’area dove un 15enne qualche ora dopo verrà arrestato. Un luogo centrale, frequentato dalle famiglie, che martedì sera, al calar del sole, intorno alle 19,30, è diventato teatro di un tentato omicidio. I passanti infatti hanno visto un ragazzo di 14 anni riverso a terra che perdeva sangue, nella zona compresa tra l’Arena, lo stadio comunale e piazzale Vittorio Veneto. Così è scattata la chiamata al 118. Il giovane, italiano di origine dell’Asia meridionale, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Vista la gravità, nell’area verde vicina a viale Terme, sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Castel San Pietro. Dalle prime testimonianze raccolte sul posto dai militari dell’Arma emergeva che il 14enne, classe 2011, stava giocando con degli amici quando improvvisamente era stato avvicinato da un altro giovane, anche lui minorenne. Secondo alcuni il 15enne, nato nel 2010, originario dell’est Europa e già noto alle forze dell’ordine, aveva il volto parzialmente coperto da un cappuccio o da un cappellino. Sempre secondo alcuni racconti pare che tra i due ci fossero delle dispute, tanto che il dibattito sarebbe iniziato in un esercizio pubblico nella zona. Ma le indagini dei carabinieri, al momento, non confermano screzi pregressi e i motivi della violenza sono ancora tutti da chiarire.

Così, il 15enne, dopo aver accoltellato l’altro giovane di 14 anni – entrambi sono residenti a Castel San Pietro – si è dileguato in fretta e furia verso il centro. Ma senza scappare in un’altra città o cercando di nascondersi. Infatti i militari, messa al setaccio la zona del parco, da via Viara a viale Terme, passando per piazzale Vittorio Veneto e viale dei Ciliegi, hanno rintracciato il ragazzo nei pressi dell’area verde, intorno alle 22. Camminava, come se nulla fosse, e aveva ancora il coltello da cucina, inserito nella cintura dei pantaloni. Una volta disarmato e identificato, sono stati avvisati i genitori ed è stato accompagnato in caserma e arrestato. Ora si trova in un istituto penale per i minorenni, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di essere ascoltato in audizione protetta, con il pm di turno che cercherà di ricostruire il perché di questo gesto estremo e violentissimo.

Una domanda che si sono già posti i genitori del 14enne accoltellato. Ieri mattina i due si sono presentati spontaneamente in Comune e sono stati ricevuti dalla sindaca Francesca Marchetti. La prima cittadina, dispiaciuta dall’accaduto, racconta: "Un episodio inaspettato e anomalo. Siamo scossi. Con la famiglia dell’aggredito siamo costantemente in contatto. Non dobbiamo farli sentire soli e speriamo che il giovane si riprenda presto. Questo atto di violenza, considerando anche altri gravi episodi accaduti in Italia – a Napoli, un 18enne è stato preso a martellate da un 17enne davanti a scuola, prima dell’ingresso – in questi giorni, mi fa riflettere. Come comunità educante dobbiamo fare un gran lavoro per il benessere di questi ragazzi", ha sottolineato la sindaca Marchetti. "Non basta lavorare sull’emergenza, servono interventi strutturali. Noi abbiamo lo psicologo di comunità, il lavoro della scuola, ma ripeto, serve un approccio strutturale", conclude la prima cittadina.