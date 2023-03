"Accordo difficile con il Comune"

"Il confronto con le amministrazioni difficilmente porterà ad accordi, viste le premesse e i rincari prospettati. Ma va portata avanti una politica di sostegno alle famiglie con fondi dedicati, altrimenti le stesse non riusciranno a superare questa ennesima mazzata sui propri bilanci". Giuseppe Rago coordinatore locale della Uil, inquadra così il confronto tra sindacati e Comuni del circondario relativo ai bilanci di previsione 2023.

"Gli aumenti Istat che ci stanno prospettando avranno un impatto non indifferente sulle famiglie già alle prese con i propri bilanci familiari ridotti al lumicino – riferisce il numero uno della Uil imolese –. Se è vero che una riduzione degli aumenti energetici è in atto, tali aumenti rispetto a un anno fa permangono. E se prima il costo del gas a metro cubo era arrivato alla soglia dei tre euro, a oggi la media è di 1,30 euro al metro cubo. Ben distante dai 30 centesimi pre-aumento".

Per quanto riguarda Imola, in particolare, l’annunciato adeguamento delle tariffe individuali all’indice Istat pari all’11% avrà sulle famiglie con figli "ricadute che si sentiranno eccome sui già tartassati bilanci familiari", osserva Rago, a fronte delle decine di euro di aumento per ogni servizio scolastico (nido, mensa, trasporti e centri estivi) che colpirà i nuclei con Isee superiori ai 17mila euro in quanto esclusi dalle agevolazioni. "Costi che ovviamente sono da moltiplicare per il numero di figli e che hanno valenza esponenziale", ricorda il coordinatore locale della Uil.

Detto che una grande mano a calmierare gli aumenti il Comune se la aspetta dai contributi regionali, Rago avverte: "Pur comprendendo la necessità delle amministrazioni di dover far fronte ai rincari energetici ricevuti, non è pensabile che tali costi gravino sulle già esigue casse familiari". E il motivo è presto detto. "Le retribuzioni delle famiglie non hanno in questo anno ricevuto un rialzo dell’11% e spesso i rinnovi contrattuali – conclude il coordinatore della Uil – sono già stati vanificati da rincari di carburanti e bollette energetiche. E ora si aggiungono anche quelli delle tariffe comunali".