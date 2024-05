Accordo tra giunta e sindacati. Mensa e trasporto scolastico, non ci saranno aumenti

Giunta e sindacati verso l’intesa sul congelamento delle tariffe per i servizi comunali mensa e trasporto scolastico. Per quanto riguarda i nidi, invece, ci sarà una rimodulazione che aiuterà le famiglie a basso reddito. L’accordo, che dovrà essere sottoscritto nei prossimi giorni, è vicino. E parte da quanto stabilito dal verbale firmato dalle parti a dicembre dello scorso anno, in sede di discussione sul bilancio di previsione 2024.

In quella circostanza, si decise di rinviare ai primi mesi di quest’anno gli adeguamenti Istat e solo al termine di un ulteriore confronto tra le parti. Così, nei giorni scorsi, Giunta e sindacati si sono incontrati per arrivare a un’intesa. Se non ci saranno ripensamenti, le tariffe di refezione e trasporto scolastico resteranno invariate, così come auspicato da Cgil, Cisl e Uil. E a settembre, diversamente da quanto inizialmente previsto nel bilancio di previsione 2024 (si parlava di un +5%) non sarà applicato alcun adeguamento.

Venendo invece ai nidi d’infanzia, Giunta e sindacati si sono trovati d’accordo sul rafforzamento dell’offerta di posti disponibili attuata negli ultimi anni (+33 solo da gennaio dello scorso anno), rispondendo così a una domanda che ha raggiunto e superato il 50% della popolazione in età (da cinque a 36 mesi), con punte ben oltre il 60% nella fascia 24-36 mesi.

Nella lettura di Giunta e sindacati, le tariffe dei nidi d’infanzia devono tendere all’obiettivo di accompagnare questa domanda e consolidare l’offerta, favorendo in primis il principio di equità e le famiglie con Isee inferiore.

Per questo motivo, sempre se le indicazioni emerse fin qui dal tavolo delle trattative verranno rispettate, si prevede l’innalzamento della soglia minima tariffaria, entro la quale la retta è di 68 euro mensili, da 5mila a 9mila Isee già dal prossimo settembre. In questo modo, le famiglie comprese nella soglia minima saliranno dal 4,8% al 18,1%.

In parallelo, si prevede la riduzione della soglia massima, oltre la quale la retta è di 600 euro mensili, da 48mila a 44mila euro di Isee. Solo da settembre 2025 scenderà a 40mila euro, una soglia che comunque prevede per le famiglie con Isee anche superiore, un rimborso di 136 euro mensili in virtù del ‘bonus nido’.

Infine, Giunta e sindacati sono d’accordo sull’opportunità di continuare a conciliare al meglio l’intervento regionale finalizzato a favorire l’accesso e ridurre gli oneri a carico delle famiglie assieme ai benefici garantiti loro dal ‘bonus nido’ nazionale. L’effetto incrociato di questi due provvedimenti, infatti, fa sì che per tutte le famiglie al di sotto dei 25mila euro di Isee le rette mensili applicate a Imola risultino di fatto azzerate.

"Si va nella direzione prevista dall’accordo firmato a dicembre 2023 grazie al lavoro delle organizzazioni sindacali – sottolinea Giuseppe Rago (Uil) –. La Giunta si era impegnata a rinviare gli adeguamenti Istat. E ora ci aspettiamo che vengano definitivamente bloccati".