Accorsi ammira il suo ritratto L’omaggio di Hera e Con.Ami

Ancora un omaggio della città a Stefano Accorsi, in questi giorni al teatro Stignani con il suo spettacolo Azul, premiato l’altra sera in biblioteca comunale con il Garganello d’oro. Nell’ambito della mostra Sguardi sul cinema, promossa dal gruppo Hera in collaborazione con il Con.Ami, in corso proprio allo Stignani, è stato consegnato all’attore bolognese il suo ritratto attualmente in esposizione. La consegna è avvenuta alla presenza dello stesso Accorsi, di Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del Gruppo Hera, del sindaco Marco Panieri e del presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega. Realizzato da Anica Kitanoska, il quadro misura 70x100 cm e il volto dell’attore è composto da bottoni, ritagli di tessuto e pelle, cerniere e zip, accessori di calzaturifici, cavi elettrici. La mostra, che presenta i ritratti delle icone del cinema italiano tutti rigorosamente realizzati con rifiuti dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Bologna e Ravenna, è visitabile fino a domenica tutti i giorni dalle 17 alle 21. La chiusura dell’esposizione, prevista in origine il 15 gennaio, è stata posticipata vista la grande affluenza di visitatori e il successo riscosso: sono ben un migliaio le persone che si sono recate a visitarla, a cui vanno aggiunte quelle che lo hanno fatto in occasione dei vari eventi ospitati in teatro e al di fuori.