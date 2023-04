"Accuse gratuite ai consiglieri del Pd"

Porta le firme dei consiglieri comunali di maggioranza Mauro Bucchi e Roberto Focaccio la replica al sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini, che ha parlato di "un lungo periodo di divergenze e contrasti con il direttivo del circolo Pd locale". Una secca replica che mette ancora una volta in rilievo l’aria tesa che si respira nel paese della vallata del Santerno. "Un’accusa gratuita al circolo Pd di Borgo Tossignano e ai due consiglieri comunali – scrivono –. A una prima pubblicazione del Dup per il triennio successivo abbiamo deciso di astenerci. Il consigliere Bucchi motivò ampiamente la scelta indicando il documento come incompleto in alcuni punti. Invitò ad integrarlo e a riproporlo ad un successivo consiglio comunale. Lo stesso sindaco accettò l’osservazione mossa e all’ultima seduta dell’organo decisionale dell’ente fu proposto un Dup rivisitato, più corposo che da 42 pagine è passato a 107. In questa occasione i consiglieri comunali votarono senza esitazione a favore del documento".