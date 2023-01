Accuse ingiuste per i gestori Prezzi imposti

Michele

Rosati*

La mobilitazione del comparto si è innescata con la visione della prima stesura di un Decreto Trasparenza concepito in modo errato fin dalla sua forma. Ma anche per dire basta a quelle ripetute accuse di speculazione indirizzate erroneamente ai gestori degli impianti di distribuzione. Un’offesa bella e buona. Abbiamo sottolineato a più riprese che i prezzi dei carburanti vengono sanciti dalle compagnie petrolifere e la capacità di incidenza dei gestori, giusto per dare un ordine di grandezza e parlare chiaro una volta per tutte, si attesterebbe al massimo in 5 millesimi di euro per litro. Per quanto riguarda i contenuti del sopraccitato decreto, invece, la nostra contrarietà resta ferma nonostante il parziale ridimensionamento della protesta. Una revoca materializzata dinanzi all’apertura sui contenuti del testo della nuova normativa che pare orientarsi verso sanzioni più ridotte e la staffetta tra la cartellonistica del differenziale e quella del prezzo medio regionale del carburante. L’utilità di quest’ultima? Nulla. Anzi, la volontà di uniformare negli importi le varie compagnie petrolifere sfocerà, per le stesse, in un gioco strategico sui singoli punti vendita. In particolar modo quelli al confine tra due diverse regioni. Come Faib Confesercenti rileviamo, però, anche alcuni elementi positivi emersi dal confronto con le istituzioni governative. In primis, e non accadeva da un decennio, la possibilità di incontrare ben quattro volte, in appena dieci giorni, il ministero competente. Appuntamenti presidiati dallo stesso titolare del dicastero, un segnale di attenzione che abbiamo apprezzato così come le modifiche apportate al documento. Nell’accordo sottoscritto per la revoca dello sciopero è inserita la convocazione, fissata al prossimo 8 febbraio, di un tavolo di lavoro con un ordine del giorno chiaro. Tre i punti: razionalizzazione della rete, regolamentazione della contrattualistica degli impianti e l’ampio capitolo relativo alla moneta elettronica. *Coordinatore Faib Confesercenti Ferrara

ed Emilia-Romagna