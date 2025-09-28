Le risposte di Birmingham

Imola
28 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Aci Racing a tutta velocità: oggi le gare

Il sabato dell’Aci Racing Weekend all’Autodromo ha regalato agli appassionati una giornata intensa, anticipando il gran finale odierno, che chiuderà l’ultimo evento agonistico del calendario motori 2025 dell’Enzo e Dino Ferrari. Il pubblico ha potuto osservare da vicino i bolidi delle tante categorie in programma, tra Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Sport Prototipi, Velocità Autostoriche, Porsche Carrera Cup Italia, Topjet Formula 2000 e Porsche Taycan Cup, vivendo l’atmosfera delle corse a pochi metri dai box e dalle tribune. "È incredibile vedere i meccanici all’opera e sentire il rombo dei motori così da vicino, un’emozione unica", racconta Luca, appassionato di corse arrivato da Bologna. Marta, giovane tifosa di Porsche, aggiunge: "La pista è spettacolare, e poter seguire tutto dal paddock ti fa sentire parte di questo mondo". Oggi la pista tornerà a infiammarsi con le gare decisive, in cui piloti e scuderie si sfideranno per i titoli di fine stagione.

L’evento è aperto al pubblico gratuitamente, con accesso alle tribune Start/Partenza 1 e 2 e al paddock, offrendo una rara occasione di vivere le corse dall’interno, tra strategie e adrenalina pura. Con la chiusura dell’Aci Racing Weekend, l’Autodromo si prepara già ai prossimi appuntamenti: venerdì 10 ottobre farà tappa a Imola la Modena Cento Ore, cinque giorni di auto d’epoca, prove rallystiche e tour enogastronomici, mentre sabato 18 e domenica 19 ottobre è atteso il Giro dei Tre Monti, con gare giovanili, camminata ludico-motoria e competizione podistica. Il mese di ottobre si chiuderà con Monsterland, evento dedicato ad Halloween il 31 ottobre, mentre il 7 dicembre tornerà l’iniziativa Autodromo senza barriere, per un finale di stagione all’insegna dell’inclusione e della partecipazione sociale, chiudendo un 2025 ricco di sport, motori e grandi emozioni.

