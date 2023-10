Aci racing weekend, il gran finale

Il 2023 dell’Autodromo va in archivio con il gran finale di stagione degli Aci racing weekend. Oggi, domani e domenica secondo appuntamento dell’anno con i campionati italiani a quattro ruote all’Enzo e Dino Ferrari. Come sempre, un ricco programma, con gare spettacolari ed equilibrate, in un perfetto mix di categorie per piloti più giovani e piloti di comprovata esperienza. Domani e domenica saranno aperte gratuitamente le tribune centrali e il paddock. Sarà un finale di stagione ad alta tensione, con tutti i titoli ancora da assegnare. In pista le categorie Campionato italiano gran turismo sprint, Tcr Italy, Porsche Carrera Cup Italia, MINI Challenge, BMW M2 CS Racing Cup Italy e Clio Cup. Una volta spenti i motori, in Autodromo ci sarà spazio per le ultime iniziative dell’anno a zero rumore. Sabato 25 e domenica 26 novembre all’Enzo e Dino Ferrari arriva la mostra felina ‘Gatti a tutto gas’. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30 con orario continuato. Attesi moltissimi esemplari appartenenti a tante razze diverse. Previsto l’allestimento di un’area bimbi con i gonfiabili. Biglietto 8 euro; ridotto 5 euro fino a 12 anni e over 70. Ingresso gratis per bambini fino ai tre anni, portatori di invalidità e per i tesserati Anfi (Associazione nazionale felina italiana) previa presentazione tessera e documento.