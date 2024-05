Acqua tra corridoi e aule. Il liceo non va a scuola

Scuola chiusa per allagamento e guasto elettrico. È accaduto ieri mattina agli studenti della liceo ‘Alessandro da Imola’, sede del liceo linguistico, delle scienze umane tradizionale e con opzione economico-sociale. I ragazzi sono infatti stati costretti a tornare a casa per inagibilità degli ambienti. Questo perché la notte tra mercoledì e ieri, per difetto di funzionamento di una cassetta di scarico esterna di un bagno del secondo piano, si è riversata una notevole quantità d’acqua nei corridoi e nelle aule. L’acqua si è successivamente infiltrata lungo le pareti, fino a raggiungere il primo piano, compromettendo il funzionamento dell’impianto elettrico del liceo. "Intorno alle 7.30 di ieri mattina ci siamo resi conto che gli ambienti erano impraticabili, quindi abbiamo deciso di sospendere il regolare svolgimento delle lezioni", racconta il dirigente del polo liceale Paolo Nardiello. Ieri pomeriggio sono stati messi in atto gli interventi di ripristino dei locali e di riparazione dei guasti, per permettere agli studenti di tornare in classe già oggi. Nessun problema nella parte del complesso adibita alle scuole elementari e medie dell’istituto ‘Carducci’, dove le lezioni non sono mai state interrotte. "L’acqua è arrivata un po’ in un corridoio della scuola primaria, ma non è stata di tale impatto da sospendere le attività", spiega la dirigente dell’istituto comprensivo numero 2 Maria Di Guardo "Gli alunni sono entrati regolarmente intorno alle 8.30, dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici dell’Area Blu. Nel momento dell’ingresso, le perdite erano già state sistemate", conclude.

Francesca Pradelli