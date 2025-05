Acque minerali, l’appello: "Serve piano per il verde"

"Un piano di gestione del verde che rispetti la natura, la biodiversità e il patrimonio storico della nostra città". Lo chiede il comitato Amici del parco Acque minerali, esprimendo "forte preoccupazione per il probabile abbattimento di altri pini in via Romeo Galli annunciato da Area Blu".

Alcune recenti rimozioni senza ripiantumazione, insieme al cemento che ha sostituito il verde, rappresenterebbero infatti secondo il gruppo di cittadini "segnali allarmanti di un trend che potrebbe portare all’eliminazione progressiva di tutti gli alberi della zona. Con la giustificazione che le piante siano ‘pericolanti’ e rappresentino un rischio per la sicurezza – proseguono dal comitato –, si sta assistendo a un processo che rischia di svuotare la strada di uno dei suoi elementi più preziosi: gli alberi secolari che ne costituiscono il patrimonio naturale".

Questa dinamica, secondo quanto riferito dai cittadini, non riguarda solo via Romeo Galli; ma appunto anche la situazione di "decine di alberi secchi presenti all’interno del parco delle Acque Minerali, che da anni non sono stati rimossi. Se – proseguono dal comitato – questi alberi, pur essendo in evidente stato di abbandono, non vengono considerati pericolosi, ci chiediamo come mai gli stessi criteri non vengano applicati agli alberi di via Romeo Galli, che sono descritti come ‘pericolanti’. È evidente che l’idea di sostituire un’area verde con l’asfalto stia guadagnando terreno, a discapito della nostra storia naturalistica e della qualità ambientale della città".

Da qui le proteste del comitato. "Non possiamo accettare che questa ‘pulizia’ del verde prosegua senza una visione chiara e sostenibile, e senza una valutazione ecologica a lungo termine – conclude il gruppo di cittadini –. Se le motivazioni per l’abbattimento degli alberi sono legittime, è imprescindibile che vengano adottati anche i provvedimenti di compensazione adeguati, a cominciare dal ripristino del verde nelle aree danneggiate. Chiediamo con forza un cambio di approccio nella gestione del verde pubblico. Gli alberi non devono essere visti come un semplice ostacolo alla modernizzazione urbana, ma come risorse vitali per il nostro benessere e per la salute del nostro ambiente. Auspichiamo che l’amministrazione comunale avvii una revisione per preservare e valorizzare le aree verdi della città invece di sacrificarle in nome di una ‘riqualificazione’ che, in realtà, equivale alla distruzione dell’ambiente".