Acque minerali, nuovo bando per la gestione

Il locale all’interno delle Acque minerali è di nuovo a caccia di un gestore. Il contratto siglato nel 2021 tra il Comune e a un gruppo di giovani imprenditori che hanno ridato vita a quello spazio nel cuore di tanti imolesi sotto l’insegna ‘Al Parco’ è infatti scaduto. E dopo due stagioni di attività piuttosto apprezzata, si cerca adesso un affidamento per un periodo più lungo.

In questa ottica, su indicazione della Giunta, Area Blu ha pubblicato ieri il bando pubblico per la concessione dell’immobile di proprietà del Comune. Si tratta, in sostanza, dell’edificio adibito a bar e dell’area esterna circostante, per organizzare gli eventi. Locali e spazi sono destinati all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. La concessione parte dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente prima dell’arrivo della bella stagione e dell’inizio degli eventi dell’Autodromo) fino alla fine del 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori sei anni.

Il canone di concessione a base d’asta è di 24mila euro annui. Le offerte vanno presentate entro l’8 marzo ad Area Blu. Lo stesso giorno si svolgerà la prima seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute. L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti parametri e punteggi: offerta tecnica con punteggio massimo di 80 punti (minimo 40) e offerta economica (a partire dal canone di concessione a base d’asta), con punteggio massimo 20 punti; per un totale di 100 punti.

Per quanto riguarda l’offerta tecnica, dovranno essere illustrati due aspetti: esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande, organizzatori di eventi e gestori di luoghi di divertimento; modalità di gestione dell’immobile. In particolare, per questo secondo punto, il bando di gara specifica "l’immobile dovrà essere gestito compatibilmente con la destinazione d’uso urbanistica dello stesso e garantire una continuità giornaliera in modo da essere luogo fruibile in particolare alle famiglie, bambini, agli adolescenti, ai giovani under 35, generando opportunità di svago e divertimento, in modo tale da creare un contenitore estivo che possa soddisfare le esigenze più trasversali". E cioè: "Luoghi in cui si possa vivere momenti di relax e socialità con la somministrazione di food e beverage, fino al divertimento in senso lato, compreso l’organizzazione di eventi e serate musicali".

Il progetto gestionale dovrà indicare gli orari di apertura ed eventuali iniziative promozionali che il contesto stesso favorisce. I progetti saranno valutati positivamente in base agli orari di apertura proposti (in funzione dell’utenza suindicata) e alla "tipologia di attività proposta che dovrà essere in linea con quanto sopra specificato".