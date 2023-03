Acque minerali, orizzonte 2030 C’è una sola offerta per il locale

di Enrico Agnessi

C’è un unico candidato a gestire nei prossimi anni il bar all’interno del parco delle Acque minerali. A mezzogiorno di ieri, termine ultimo fissato da Area Blu per la presentazione delle candidature, era arrivata infatti soltanto una busta negli uffici della società in house del Comune. Una sola istanza, ma evidentemente più che sufficiente per dare un futuro al locale (ripartito negli ultimi due anni sotto l’insegna ‘Al parco’ grazie a un gruppo di giovani imprenditori faentini), nel caso in cui siano state rispettate le indicazioni previste dal bando aperto alcune settimane fa.

In attesa di conoscere chi si è fatto avanti (è possibile che siano stati i gestori uscenti) per guidare il bar-ristorante tornato soprattutto la scorsa estate a proporre serate musicali, e di sapere se ci sarà l’agognata aggiudicazione definitiva, vale la pena di ricordare quali sono i paletti da rispettare per ottenere l’affidamento (fino alla fine del 2029, con opzione di rinnovo per ulteriori sei anni) di uno spazio caro a generazioni di imolesi.

Il canone di concessione a base d’asta è di 24mila euro annui. Non poco, considerando che nel bando del 2021 la richiesta di Area Blu si fermava a 8mila. L’aggiudicazione avviene sulla base dei seguenti parametri e punteggi: offerta tecnica con punteggio massimo di 80 punti (minimo 40) e offerta economica (a partire dal canone di concessione a base d’asta), con punteggio massimo 20 punti; per un totale di 100 punti.

Per quanto riguarda l’offerta tecnica, dovranno essere illustrati due aspetti: esperienza di attività di somministrazione alimenti e bevande, organizzazione di eventi e gestori di luoghi di divertimento; modalità di gestione dell’immobile. In particolare, per questo secondo punto, il bando di gara specifica che lo spazio "dovrà essere gestito compatibilmente con la destinazione d’uso urbanistica dello stesso e garantire una continuità giornaliera in modo da essere luogo fruibile in particolare alle famiglie, bambini, agli adolescenti, ai giovani under 35".

Il tutto "generando opportunità di svago e divertimento, in modo tale da creare un contenitore estivo che possa soddisfare le esigenze più trasversali". E cioè: "Luoghi in cui si possa vivere momenti di relax e socialità con la somministrazione di cibo e bevande, fino al divertimento in senso lato, compreso l’organizzazione di eventi e serate musicali".

Il progetto gestionale dovrà indicare gli orari di apertura ed eventuali iniziative promozionali che il contesto stesso favorisce. L’istanza sarà valutata positivamente in base agli orari di apertura e alla tipologia di attività proposta.

L’affidamento fino a fine 2029 delle Acque minerali rappresenterebbe di certo una svolta. Eccezion fatta per l’ultima gestione, che ha avuto il merito di calamitare per due estati consecutive molta gente puntando su iniziative in grado di spaziare dal drive-in per i bambini ai dj-set serali passando per le feste della birra, le altre esperienze hanno avuto vita breve.

Dopo il contenzioso aperto al termine della stagione 2017 con il gestore dell’epoca, nel 2018 la concessione se la aggiudicò il gruppo Sirio (a lungo al timone dell’ormai ex Opera dulcis di piazza Matteotti), che l’anno successivo declinò l’invito a partecipare di nuovo. Nel 2019 subentrò una ditta ligure, che gestì per una sola stagione il locale rimasto poi chiuso nel 2020 causa pandemia.