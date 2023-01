Acquedotto, nuovi cantieri Investiti 250mila euro

Hera al lavoro a Borgo Tossignano per il rinnovo ed il potenziamento della rete idrica. Numeri importanti: gli interventi mirano a garantire la posa di circa due chilometri di nuova condotta per un investimento da 250mila euro.

Già partiti i lavori nelle vie Castiglione, Panoramica e Codrignano. Per le prime due strade, si tratta di cantieri incentrati sulla sostituzione ed il completo rinnovamento di circa 300 metri di condotta con un cronoprogramma da completare entro i primi mesi dell’anno.

Per via Codrignano, con la stessa tabella di marcia, spazio al rifacimento di un chilometro e mezzo di rete dell’acquedotto dal km 5+285 al 6+708. Concluse, invece, le lavorazioni in via Nino Bixio per il rinnovo di circa 100 metri di rete idrica nel tratto compreso tra via XX Settembre e via della Resistenza.

Ma non è tutto. È in fase di progettazione, infatti, un’ulteriore opera su via Codrignano che sarà realizzata per stralci tra il 2023 e il 2024. La lente di ingrandimento di Hera si è soffermata sul restyling complessivo di ulteriori 4 chilometri di tubature, compresi nel territorio del comune di Imola, a copertura del rinnovamento dell’intero tratto codrignanese. Condotte che fanno parte di quella componente di distribuzione che alimenta gli allacci alle singole utenze delle vie. Una sostituzione totale da parte di Hera per incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità a beneficio della continuità del servizio.

Si tratta in altre parole della risoluzione strutturale ai problemi derivanti da alcuni episodi di rotture che si sono verificati nel tempo. Ma come funziona? Hera effettua un monitoraggio delle dispersioni e, in base alla loro frequenza, traccia una scala di priorità nella pianificazione degli eventuali interventi.

Gli investimenti rientrano nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti. Tutte le operazioni comprendono pure il rifacimento dei relativi allacciamenti delle utenze. La tempistica degli interventi è stata come sempre condivisa con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Ghini (foto).

m. g.