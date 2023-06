Acquisizione Bio On, i sindacati: "Siamo pronti per la ripartenza"

I sindacati si impegnano a cercare i contatti con la nuova proprietà di Bio On per capire "tempi e modi per la ripartenza". Lo scrivono Cgil, Cisl e Uil all’indomani della sottoscrizione del trasferimento di Bio On Spa alla Haruki, società a sua volta partecipata dal gruppo industriale Maip di Settimo Torinese. Maip è un gruppo storico italiano specializzato nella produzione e commercializzazione di prodotti plastici e polimeri.

"Con questo primo atto si possono finalmente mettere in atto le prime iniziative per favorire la partenza delle attività industriali del sito Bio On di Gaiana – sottolineano le organizzazioni dei lavoratori – Nei prossimi giorni, il percorso di integrazione tra tutte le società del gruppo Bio-On in Haruki, comprese quelle dedicate alle attività strettamente impiantistiche, ottenuti gli opportuni avvalli del Tribunale di Bologna, si andrà a completare. Per il sindacato questa è una importantissima notizia perché finalmente si intravvede la possibilità di ripartire con le attività produttive, creando poi le condizioni per un nuovo sviluppo delle tecnologie innovative di Bio On nel nostro territorio. Cosa che non era assolutamente scontata. Come sindacato vogliamo ringraziare le istituzioni ed amministrazioni locali coinvolte che non ci hanno mai negato un supporto fattivo che è andato spesso oltre alla solidarietà nei confronti delle lavoratrici e lavoratori coinvolti. Ringraziamenti che estendiamo anche al collegio dei curatori".