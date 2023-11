Acquistava prodotti da distributori automatici con monete usurate e destinate al ‘macero’. Denunciato 55enne a Imola

Casalfiumanese (Bologna), 23 novembre 2023 – Utilizzava monete usurate destinate alla distruzione. I carabinieri Casalfiumanese hanno denunciato un 55enne rumeno, residente a Imola, per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

La denuncia è scaturita nel corso di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura. I carabinieri si sono presentati a casa dell’uomo sospettato della detenzione di queste monete destinate al ’macero’ e quindi non spendibili.

Le indagini erano scaturite dalla denuncia di un agricoltore della zona che si era rivolto ai Carabinieri per segnalare il danneggiamento dei distributori automatici di latte, yogurt, uova e formaggi che utilizzava per vendere i suoi prodotti sul territorio. In particolare, esaminando l’erogazione dei distributori automatici, era emerso che qualcuno acquistava gli alimenti con monete deteriorate che bloccavano il meccanismo di fornitura, creando dei disagi agli altri clienti e mettendo in cattiva luce l’azienda – aveva spiegato – costretta a riparare velocemente i distributori automatici.

Le operazioni di ricerca dei carabinieri a casa del soggetto, sono terminate col ritrovamento di oltre 11 kg di monete non più spendibili perché deliberatamente deteriorate. Ulteriori indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di appurare che il 55enne faceva la ‘spesa’ nei distributori automatici di altre due aziende agricole, a Medicina e Sesto Imolese, comprando uova e patate con lo stesso modus operandi che gli consentiva di appropriarsi dei generi alimentari, danneggiando gli apparecchi di erogazione. Secondo quanto stimato, le aziende prese di mira dall’uomo, avrebbero subito dei danni economici per oltre 10.000 euro.