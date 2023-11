Addio a Benedetti, ex manager e politico. Aveva 66 anni

Addio a Franco Benedetti. L’ex dirigente d’azienda, già pilota automobilistico di alto livello nonché esponente politico locale (era stato candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2018) è morto all’età di 66 anni. Gravi problemi di salute, dei quali non ha mai fatto mistero, ne hanno caratterizzato l’ultimo periodo di vita. Lascia la moglie e due figli.

Assieme a uno di loro, Alan, aveva creato un team automobilistico visto in azione anche all’Enzo e Dino Ferrari di Imola. Proprio al circuito sul Santerno era dedicata la lista civica (denominata non a caso ‘Per l’Autodromo’) con la quale Benedetti si presentò alle comunali del 2018 raccogliendo 230 preferenze con un programma imperniato proprio nel sostegno all’attività motoristica dell’impianto cittadino.

Prima di quell’esperienza, Benedetti era stato candidato alla Camera con Futuro e libertà per l’Italia, gruppo politico di centrodestra che faceva riferimento a Gianfranco Fini, del quale è stato per diverso tempo referente locale prima di diventare consigliere nazionale di ‘Noi con l’Italia’ di Raffaele Fitto. Ormai da anni però Benedetti aveva lasciato la politica attiva, così come da diverso tempo era in pensione. "Addio papà... ora da lassù stammi vicino, aiutaci e portaci sempre i tuoi meravigliosi consigli e la tua voglia di vivere e la tua forza – ha scritto ieri via social il figlio Alan –. Non scorderò mai che grande uomo eri e rimarrai per sempre. Non ti dimenticherò mai perché ti avrò sempre nel mio cuore".