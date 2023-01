Addio a Capelli, imprenditore illuminato

di Mattia Grandi

Castel Guelfo piange la scomparsa di Vinicio Capelli. Uno dei volti più noti tra gli imprenditori del paese con quel salumificio di via Stradone diventato, in quasi mezzo secolo di attività, un autentico punto di riferimento del gusto per tutti i guelfesi. L’uomo, classe 1936, è scomparso lo scorso 30 dicembre e le esequie si sono tenute nei giorni scorsi nella chiesa di Santo Spirito a Imola. All’ultimo saluto ha preso parte anche il sindaco Claudio Franceschi che ha voluto ricordare così l’amico: "Vinicio ci mancherà tanto – ha detto il primo cittadino –. Una persona gentile, garbata e sempre disponibile con tutti. Un vero lavoratore e un bravo imprenditore".

Non solo. "La sua attività ha un posto speciale nella storia del tessuto produttivo di Castel Guelfo – ha sottolineato il sindaco –. Sono tante le persone a cui ha dato un’opportunità lavorativa. Comprensivo, altruista e generoso. Si preoccupava di mettere sempre a suo agio ogni interlocutore".

Una persona vecchio stampo. Di quelle tutte casa, famiglia e impresa. Capelli ha lasciato la moglie Dina e il figlio Marco che porta avanti con dedizione la realtà avviata dal padre.

"Tra le sue passioni c’era il ciclismo. Quante gare nel territorio ha sostenuto con contributi e sponsorizzazioni – ha confidato Franceschi –. Senza dimenticare la caccia ed i suoi adorati cani".

Un punto fermo anche nel supporto organizzativo per eventi e sagre in paese. "Non ha fatto mai mancare la sua mano tesa per iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale e dalle varie associazioni locali – ha sottolineato commosso Franceschi –. Una porta spalancata per la soddisfazione della collettività. Un orgoglioso senso di appartenenza alla comunità guelfese".

Quasi un romanzo. Una storia imprenditoriale di successo. "Fin dagli inizi con il socio Regoli – ha aggiunto il sindaco –. Poi in solitaria e con principi solidissimi in termini di professionalità, umanità e competenza. Quel taglio familiare nei rapporti che andava ben oltre il semplice ruolo di esercente al cospetto della clientela".

La notizia della morte di Capelli ha fatto in poche ore il giro di Castel Guelfo. Un’ondata genuina di commozione e cordoglio che si è materializzata con la grande vicinanza alla sua famiglia. "Non sono tempi semplici per l’imprenditoria stretta nella morsa dei rincari energetici e dei costi delle materie prime – ha concluso Franceschi –. Capelli ci ha insegnato, però, che attraverso il lavoro, la serietà e la dedizione anche le montagne più alte da scalare fanno meno paura".