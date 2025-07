Addio a Claudio Tabellini. Morto ex presidente Carrera: "Siamo tutti senza parole"

Un vuoto enorme, un’intera comunità in lutto. Claudio Tabellini, 53 anni, giovedì è morto all’improvviso. Una tragedia che ha segnato tutta Castel San Pietro e le tante persone che conoscevano Claudio. Si occupava di elettronica, aveva una moglie, Claudia, e una bimba nata da pochi mesi. Ma era anche una delle anime della Carrera. Tanto da esserne presidente tra il 2011 il 2014. Dal 1994 indossava la casacca del team Coyote e ’Tabelo’, come tanti lo chiamavano, era un punto di riferimento per tante persone, anche al di fuori della manifestazione. Tanto che il cordoglio è arrivato dalla sindaca Francesca Marchetti: "Una persona profondamente legata alla storia della nostra comunità e della Carrera. Una notizia che ci addolora e ci lascia senza parole. Era una presenza costante, sorridente, con la Carrera nel cuore e nell’anima. La viveva come un autentico motivo di orgoglio. Fondamentale la sua spinta nel far decollare le squadre femminili. Claudio non amava i riflettori. Era riservato, concreto, sempre pronto a dare una mano. La sua scomparsa lascia un grande vuoto".

Al cordoglio si è aggiunta anche Sabrina Forni, attuale presidente del Club Carrera: "Una persona molto attiva, pratica, non era complicato andarci d’accordo. Aveva un grande entusiasmo e una grande passione per la Carrera. Mi diceva sempre che se avessi avuto bisogno lui c’era. Un abbraccio alla moglie e alla piccola". Anche l’ex presidente Andrea Vallisi piange la scomparsa di Claudio: "Ha fatto da traghettatore in anni non facili. Ci ho lavorato gomito a gomito. Questa scomparsa ci lascia sconcertati. Un colpo basso del destino che non ci voleva, ci lascia con tanto amaro in bocca". Gabriele Gaspari, capo storico del team Coyote, non riesce a trattenere le lacrime: "È venuto a mancare un fratello. Iniziammo la Carrera insieme, io da costruttore e lui da atleta in due squadre diverse. Poi, dal 1994, siamo stati insieme. Un grande professionista, esemplare. Questa scomparsa ha mosso i sentimenti di tutti, è un fulmine a ciel sereno".

Il funerale si svolgerà lunedì. La salma sarà esposta dalle 15 alle 16 alla camera mortuaria di Castel San Pietro. Poi, il rito funebre, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. A gestire il funerale le onoranze funebri Chiodini.