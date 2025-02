Addio a Currò, ucciso dal furgone: "Nino, padre e marito generoso. Il tuo amore resterà per sempre"

E’ assordante il silenzio della disperazione. Di chi non ha nemmeno più la forza di piangere. Pochi anni a Imola, ma Antonino Currò, "l’uomo che con le mani faceva prodigi" si era fatto amare un po’ da tutti. E tanti, tantissimi quelli che ieri, al Santuario del Piratello hanno voluto dare l’ultimo saluto al 36enne originario di Messina morto sotto al furgone di un amico che stava riparando. La moglie Kerol (Carolina) i parenti più stretti e gli amici del lavoro, c’erano tutti. ’Nino’, come veniva chiamato ’il bomber’, "perché con quelle mani d’oro sapeva fare tutto", lo ricorda Frà Francesco, il frate del Piratello che ha celebrato il funerale, aveva lasciato un segno profondo nelle persone che lo circondavano.

E’ un addio garbato quello che si svolge nel Santuario. Un dolore privato, prezioso e contenuto nei confronti di un "marito, uomo e padre (di due figli, con un altro in arrivo, ndr)", che se ne va, colpito da un tragico destino. Secondo le ricostruzioni, sabato scorso Currò si trovava a Chiesanuova di Conselice, a casa di un amico, ed era intento a sistemare un furgone Mercedes Vito nella parte sottostante. Per cause ancora in via di accertamento, il mezzo è scivolato dal sostegno che lo teneva sollevato ed è precipitato sul 36enne senza lasciargli scampo. Nel frattempo gli accertamenti sono andati avanti: è stato sequestrato il cric, utilizzato per sollevare il furgone, e la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo (come da prassi) a carico di ignoti.

Oggi però resta solo il dolore. "Qui siete in tanti – prosegue il frate, rivolto ai presenti –, vuol dire che Nino è stato capace di farsi amare, e quel bene rimarrà per sempre. Davanti a tragedie così è lecito chiedersi il perché, a volte il silenzio è la scelta migliore , ma c’è solo Dio che può insegnarci ad andare oltre".

Il silenzio nella chiesa del Piratello è rotto talvolta dai pianti, ma più forte pare sopravvivere il ricordo di un uomo generoso "che quando poteva ti aiutava sempre".

Alla memoria del frate tornano poi i primi ricordi di Antonino: "Ci siamo conosciuti quando mi ha portato uno dei suoi figli per il Battesimo. Era un uomo che quando ti abbracciava te lo ricordavi, di una forza grandissima – aggiunge – Aveva mani come tenaglie, ma che sapevano fare tutto, lui aveva amato con le sue mani, perché alla fine è con quelle che lo si dimostra".

Ci sono fronti poggiate al carro funebre, abbracci lunghi e silenziosi, oltre a una lunga processione che accompagna la salma di Tonino lungo il viale del Piratello fino al suo ultimo viaggio.

"Dobbiamo salutare Nino che si è consacrato alla vita eterna – conclude Fra’ Francesco, celebriamo la sua resurrezione nella luce, perché il bene che ha fatto resterà per sempre".