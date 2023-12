Addio a don Francesco. Una vita spesa per il ministero sul nostro territorio

Dozza e Borgo Tossignano piangono la scomparsa dell’ex parroco don Francesco Nanni, avvenuta ieri all’età di 84 anni. Nato il 31 luglio 1939, don Francesco ha arricchito tante comunità della diocesi di Imola con le sue parole piene di umanità e saggezza. Oltre 60 anni di servizio: dai primi incarichi in città, tra cui la guida della parrocchia di Sant’Agata, al lustro a Castel Bolognese. La lunga parentesi lughese Zagonara poi l’approdo, nel 1982, a Borgo Tossignano. Un percorso di 12 anni che lasciato un segno indelebile: "Ti porto con me don Francesco perché mi hai accompagnata in tutti i sacramenti con docilità e serenità", ha scritto la vicesindaco Federica Cenni. Tra i ricordi anche quello dell’ex consigliere Enrico Gurioli: "Don Francesco mi ha sposato e con lui siglammo la prima convenzione con il municipio per la scuola materna – ha ricordato –. Una guida riservata, ma sicura". Nel 1994 la virata verso la terra romagnola a Massa Lombarda poi, nel 2011, l’arrivo a Dozza, dove è rimasto fino all’agosto 2020: "Ho uno splendido ricordo di una persona cara e affettuosa con tutti – ha detto il sindaco Luca Albertazzi -. Di lui mi colpirono il forte interesse, la curiosità e la grande attenzione ai riflessi dell’azione amministrativa sulla comunità". Gli ultimi anni, segnati da una precaria condizione di salute che è peggiorata dopo Natale, li ha passati nella casa di riposo Sollievo di Montericco. Il funerale di don Francesco sarà celebrato giovedì 4 gennaio con partenza dalla camera mortuaria di Imola in direzione della chiesa di Dozza con messa prevista alle 10.30.