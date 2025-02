Addio a Emilio, famiglia Coppolillo in lutto

Lutto per l’ex ciclistica professionista e assessore dozzese Michele Coppolillo. E’ morto, infatti, l’anziano padre Emilio di 92 anni, originario di San Marco Argentano in provincia di Cosenza dove si è spento. Una persona stimata e ben voluta da tutti. Un rapporto viscerale, nonostante la distanza geografica, quello tra i due: Emilio ha seguito da vicino tutta la carriera tra i campioni dei pedali del figlio Michele. Dieci anni tra i professionisti, coronati da due vittorie in una tappa al Tour Méditerranéen e al Trofeo Pantalica, e numerosi piazzamenti di rilievo tra cui spiccano il secondo posto nella Settimana Internazionale di Coppi e Bartali e la terza piazza alla Milano-Sanremo. Senza dimenticare l’esperienza nel 1999 e 2000 tra le fila della Mercatone Uno di Marco Pantani. Preziosi i consigli di papà Emilio anche dopo il ritiro dalle corse di Michele con l’avvio del percorso come tecnico di squadre giovanili, il ruolo di assessore allo sport, opere pubbliche, ambiente e patrimonio nella giunta di Dozza guidata dal sindaco Antonio Borghi e le attuali mansioni di direttore sportivo della compagine regionale del Team Technipes #inEmiliaRomagna.