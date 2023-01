Addio a ’Feo’, il decano dei commercianti

La ‘bottega’, così come la chiamava ancora oggi, non aveva mai smesso di essere la sua vera casa. Neppure quando la pensione era arrivata ormai da un pezzo, aveva preferito il bar o il divano. Meglio la meno comoda seggiola in ‘bottega’, osservatorio privilegiato della sua Castel San Pietro così cambiata nel corso delle epoche. Alfeo Nanni si è spento ieri a 96 anni, passati, come amava sempre dire il figlio Claudio, suo erede anche e soprattutto in ‘bottega’, "senza aver avuto manco un raffreddore".

Alfeo, ‘Feo’ per tutti i castellani, aveva tirato su per la prima volta la saracinesca della sua ’Nanni Sport’ nel lontanissimo 1967, e lo aveva fatto in via Cavour. "Vendeva articoli sportivi, ma anche tutto quello che concerneva la caccia e la pesca, che ‘tiravano’ molto in quegli anni", ha ricordato Claudio nel 2017, quando Nanni Sport ha spento le sue prime cinquanta candeline, con il padre Alfeo immancabilmente presente ai festeggiamenti. Da via Cavour, pochi anni dopo la sua nascita, Alfeo ‘dirottò’ il negozio nella più centrale piazza Galvani, dove si trova tutt’ora. E’ stato il primo negozio di sport a Castel San Pietro, quando "di scarpe da calcio ce n’era un tipo soltanto, e doveva andare bene a tutti: o compravi quelle o facevi senza".

Ed è, oggi, anche l’ultimo negozio di sport, quello che pur con fatica è riuscito a non farsi fagocitare dalla grande distribuzione e da moderne dinamiche di mercato che Alfeo, lui che commerciante lo è stato in altra epoca, non riusciva proprio a comprendere. "’Qualità, cortesia e onestà, questo occorre e questo bisogna essere’, mi diceva – racconta il figlio –. Quello che mi ha insegnato ha sempre pensato che bastasse per far scegliere al cliente ‘la bottega’ anziché la grande distribuzione". Ma capiva che non era più così, e se ne rammaricava, seduto ogni giorno in negozio dietro al bancone mentre seguiva con lo sguardo attento il lavoro del figlio Claudio che allo studio aveva preferito il negozio. Che un giorno avrebbe fatto il lavoro del padre, Claudio lo sapeva già. Ma che suo padre sarebbe rimasto commerciante fino a oltre 90 anni, quello proprio non lo immaginava.