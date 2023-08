Addio a Formulino, star della pista Morto il gatto amato dai piloti Aveva fatto del paddock casa sua

di Mattia Grandi

L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola piange la sua mascotte. Già, perché il gatto star Formulino, felino da più di 37mila follower su Instagram, ha oltrepassato il ponte dell’arcobaleno un paio di giorni fa. Una presenza immancabile nel paddock e negli uffici della direzione del circuito imolese.

Arturo (questo il suo vero nome, ndr) salì alla ribalta delle cronache in occasione del Gran Premio di Formula 1 dell’Emilia-Romagna del 2020. L’anno del ritorno del circus iridato nel tracciato sulle rive del Santerno in piena pandemia. In quell’inedito mese di novembre a quattro ruote motorizzate in terra di Romagna, con l’impianto off-limits per il pubblico e accesso riservato a pochi addetti ai lavori, le incursioni di Formulino a favore di telecamere fecero il giro del mondo. Una passeggiata alle spalle di Vettel durante un’intervista, con il campione ferrarista incuriosito e sorridente sotto la mascherina, pur non amando troppo i gatti, e una carezza dal pluridecorato Hamilton. Risate, stupore generale e il trampolino di lancio per diventare un’icona a quattro zampe. O influencer, per dirla con gergo social.

Una popolarità celebrata dall’apertura di un seguitissimo profilo Instagram, con video e foto da migliaia di like, e dalla concessione di un esclusivo pass Vip permanente per accedere ogni giorno nelle stanze dei bottoni dell’autodromo.

"Arturo nacque nella primavera del 2007 da una cucciolata in quel di Borgo Rivola – ricorda il suo proprietario, Ellero Cornacchia, che abita a due passi dal Ferrari –. Lo presi che aveva meno di due mesi per far felici i miei figli piccoli. Fu il primo gattino del branco ad avvicinarsi a noi".

Inevitabile l’attrazione fatale per quello spazio sconfinato a pochi metri da casa: "Da almeno 4 anni frequentava abitualmente il retro dei box e la palazzina della direzione del tracciato. Coccolato e viziato da tutti – continua –. Era un po’ sordo e questo lo deve aver agevolato al cospetto del rombo dei motori. Iniziava a miagolare di buon mattino per farsi aprire la porta e sculettare verso il circuito. A volte trascorreva là pure la notte, ma non mi sono mai preoccupato perché non avrebbe mai varcato i confini del paddock".

Ma, in fondo, la velocità era nel suo destino: "Da piccolino lo trovavo sdraiato sulla sella della mia moto – aggiunge Cornacchia –. Esemplare socievole e curioso. Si è fatto voler bene da tutti". Poi il successo: "Ma è rimasto sempre lo stesso – scherza il padrone –. Non sono stupito. Viviamo in un’epoca in cui basta poco per creare miti e icone. Figuriamoci dopo le attenzioni in diretta tv di Vettel e Hamilton". Già, tra coccole e fusa, Formulino è diventato una delle figure più ricercate per selfie e foto. Fino a qualche giorno fa quando, a 16 anni di età, è stato convocato nel paradiso dei gatti. Con un posto d’onore tra i felini Vip che hanno fatto compagnia a imperatori, sovrani e capi di Stato.