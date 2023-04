Addio a Gino, il fabbro di Linaro Al servizio di edilizia e agricoltura, un maestro della ‘storia del ferro’

È morto a 89 anni Gino Zuffi, storico titolare di un’officina da fabbro e carpenteria in via Molino Paroli a Linaro. I funerali si svolgeranno domani, partendo alle 15.15 dall’abitazione di via Molino Paroli alla volta della chiesa parrocchiale di Linaro; al termine, la sepoltura nel cimitero locale.

Gino Zuffi (all’anagrafe Gino Giovanni) aveva avviato una officina da fabbro nella frazione nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. Si trattava di un’attività artigiana fondamentale in quegli anni in questo territorio, in cui l’agricoltura era – e rimane – un settore economico estremamente importante. "Gino ha sempre lavorato qui, nella frazione – ricorda Franco Battilani, anima della Sagra dei maccheroni di Ponticelli – Tutti in questo territorio hanno avuto a che fare con Gino per cancelli, balconi, ma soprattutto per gli attrezzi agricoli. Riparava le attrezzature, i carri, i rimorchi, costruiva i pezzi... Un particolare, non secondario, è questo: il volontariato. Si è sempre prestato per aiutare le sagre e le feste, per preparare gli strumenti di lavoro: era molto attivo e molto disponibile, molto conosciuto da tutti qui a Ponticelli".

"Ricordo serate trascorse con lui in casa di amici – prosegue Battilani – Era sempre allegro, brillante, di spirito. Ci siamo frequentati molto. Quando lo andavo a trovare, mi offriva come prima cosa un grappino, anche se la mia passione per gli alcolici è relativa... E poi ricordava le cene: ‘Ah, quelle tagliatelle di tua moglie’ o di mia suocera".

Appassionato del proprio lavoro, nei lunghi decenni di attività, in cui aveva avuto anche alcuni dipendenti, aveva raccolto un numero veramente considerevole di oggetti, relativi soprattutto al settore fabbro: "Una raccolta notevolissima – riprende Battilani – Con me giocava all’indovinello: ‘Dimmi cos’è questo’, e tirava fuori un arnese in ferro, magari modificato". Il ‘museo’ di Zuffi è nel complesso edilizio di cui fa parte l’officina e dove Gino abitava con la sorella, mentre un fratello è noto per essere imprenditore e anche leader di una famosa orchestra folk.

"Gino è stato un importante pezzo di storia del nostro territorio – conclude Battilani – Importante e bravo".

Maurizio Marabini