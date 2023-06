Addio a Rino Giacometti "È stato un protagonista dello sviluppo di Imola"

Davvero tanta gente ieri pomeriggio ai funerali di Rino Giacometti, il fondatore di Giacometti Impianti, storica azienda artigiana cittadina. L’imprenditore è scomparso ad 81 anni. La sua è la storia di un artigiano di valore, che ha saputo negli anni trasformare la propria azienda familiare in un’impresa che dà lavoro ad alcune decine di persone. Ma soprattutto ha saputo creare una rete di rapporti che vanno al di là della semplice manodopera. Partito come saldatore in un’azienda che si occupava di impianti di irrigazione (l’afgricoltura nell’Imolese ha sempre significato moltissimo), aveva avuto il coraggio di mettersi in proprio avviando un’azienda che aveva sede in via Santerno. Poi la crescita e la decisione di traslocare in via Turati.

"Nel 1994 – si legge nel sito dell’azienda – avvia il commercio al minuto di articoli idraulici, termici, accessori e porcellane per bagni, materiale e prodotti per pavimenti e rivestimenti. Ampliando la propria azienda, nel 19 febbraio 1996, con l’iscrizione alla Camera di Commercio, nasce la Giacometti Impianti srl". Poi tra "il 1996 e il 1997 viene incrementata l’attività attraverso la vendita al dettaglio di materiale elettrico ed elettronico e l’installazione, manutenzione e riparazione di impianti radiotelevisivi, elettronici e di protezione antincendio". Dopo arrivano la certificazione del sistema di Gestione per la Qualità Uni En Iso 9002-94, Poi rinnovata. Nel 2009 la Giacometti impianti installa il primo impianto fotovoltaico, a cui ne fanno seguito molti altri.

"Ha fatto la storia di Imola – racconta chi lo ha conosciuto – È stato uno dei protagonisti dello sviluppo del territorio, creando lavoro e avendo il lavoro come valore assoluto". Giacometti era molto presente nella vita imolese, con associazioni culturali e sponsorizzazioni. La marea di persone che gli ha voluto rendere omaggio (c’era anche il sindaco Marco Panieri) è un segnale concreto della stima e dell’affetto della città per questo personaggio imolese al 100 per cento.Al termine della messa, Giacometti è stato sepolto al Piratello. Le offerte sono andate alle opere parrocchiali di San Giovanni Nuovo e delle monache clarisse di Imola.