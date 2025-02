Addio a Sergio Lancieri. Artista eclettico e poeta: "Era un vulcano d’idee"

Non era insolito vederlo passare con una ‘gilda’ o una ‘caveja’ sottobraccio. L’attrezzo ad hoc per i passatelli o il simbolo della Romagna che faceva bella mostra sui carri dei contadini. Settantasette anni sono pochi per dire addio a uno giovane nel cuore come Sergio Lancieri, un artista, un vulcano di idee, uno scudiero della tradizione "che aveva sempre la soluzione per tutto", lo ricorda il figlio Gabriele. Sergio, un po’ il simbolo della Imola creativa, condensata con i motori e i fasti della tradizione, si è spento dopo una malattia fra le braccia dei suoi cari. Ma il ricordo che resterà non può altri essere che energico, pieno di vita e di quell’estro che praticamente ogni giorno gli faceva sfornare pezzi unici in metallo o ‘bonsai’ motoristici dentro le gomme dei go-kart. Oggetti, piccoli capolavori che erano diventati un po’ il suo biglietto da visita.

Di caveje ne aveva fatte un po’ per tutti: Senna, Ratzenberger, Fausto Gresini, tutte uniche, tutte ispirate al mito. "Non dormiva tanto la notte – racconta Gabriele –. Stava sempre a pensare, a riflettere su cosa avrebbe potuto fare il giorno dopo, a volte bisognava anche frenarlo un po’ e ieri sera (sabato, ndr), prima di lasciarci ha aspettato che tornassi da lui".

Legato alla terra e ai motori, soprattutto al mito di Senna. Negli ultimi anni non era insolito vederlo pulire e tener dietro alla statua del campione verdeoro nel parco delle Acque Minerali. "Teneva contatti col Brasile, aveva persino dei fan laggiù – lo ricorda il fotografo e amico Marco Isola –. Non stava mai fermo, era un vulcano di idee: l’ultima, quella di un libro sui protagonisti che hanno organizzato il mondiale di ciclismo a Imola".

Lancieri, una specie di Efesto dei giorni nostri. Dagli anni Settanta, praticamente fino a qualche mese fa, aveva tenuto in vita un’officina di casalinghi. Costruiva forchettoni, barbecue e chi più ne ha più ne metta. "Per oltre quarant’anni abbiamo venduto la ‘gilda’ per i passatelli – spiega il figlio Gabriele –, un articolo romagnolo doc, proprio come piacevano a lui, un piatto forato con i due manici. Qualcosa che adesso si vede sempre meno nelle cucine, ma che lui ha dato in giro fino a pochi mesi fa. Costruiva e donava, per lui non era una questione di interesse, era una passione". Nelle ‘caveje’ "vedeva simboli, idee. Era un artista-poeta e da romagnolo quale era gli piaceva dedicarle a personalità e personaggi. Lo ha fatto con la famiglia Senna per il ventennale dalla morte, e ha fatto altrettanto con quella Ratzenberger, due piloti che avevano perso la vita nella sua città".

Come dimenticare poi le opere create con le gomme dei kart, piccoli modellini del cuore motoristico imolese che avevano abbellito le vetrine dei negozi del centro in occasione degli ultimi gp di Formula 1. Una passione di famiglia, considerando che il figlio Gabriele è stato campione italiano kart e in Clio Cup, oltre ad aver corso in Formula 3000 e ad aver fatto test in Formula 1 con la Minardi. Dalle auto alla tradizione, alle piccole grandi opere che hanno lasciato un segno nella città e nel cuore di tutti gli imolesi, di quell’uomo che anche in famiglia si faceva chiamare Sergio, e non babbo, ma che in fondo la cosa che amava di più era essere circondato da tutti quelli che gli volevano bene. E sono tanti.

L’ultimo saluto mercoledì mattina alle 9 alla camera mortuaria.