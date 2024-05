Addio al comandante Broccoli. In centinaia gli rendono omaggio

La città ha salutato Franco Broccoli, comandante dei polizia locale Castellani dal 1957 al 2000. Un volto e un personaggio che ha fatto la storia del territorio e di Castel San Pietro. Il funerale civico si è tenuto ieri in piazza XX Settembre con picchetto d’onore e musica della Banda. Centinaia di castellani nella mattina hanno reso omaggio a Broccoli, lo storico comandante dei vigili, morto lo scorso lunedì 6 maggio.

Il funerale civico si è tenuto in piazza XX Settembre, con la camera ardente allestita nel portone centrale del Palazzo comunale, alla presenza del sindaco Fausto Tinti e dell’mministrazione comunale, con il picchetto d’onore a cura della polizia locale e l’accompagnamento musicale del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Franco Broccoli era nato l’8 giugno del 1933 a Castel San Pietro dell’Emilia, dove è sempre vissuto, e quindi fra poco più di un mese avrebbe compiuto 91 anni. Era entrato in servizio ventenne nel Comune di Castel San Pietro Terme, e pochi anni dopo, il 28 ottobre del 1957, era divenuto comandante. Aveva prestato servizio con ben cinque sindaci ed era andato in pensione l’8 giugno del 2000, all’età di 65 anni.

A ricordarlo era stato l’attuale comandante Leonardo Marocchi: "È il mio comandante – esordisce Marocchi –. Sono entrato in servizio con lui nel 1997 ed è un grande onore per me aver raggiunto il suo stesso grado. Mi ha trasmesso i valori e le basi su cui ancora oggi si fonda la polizia locale di Castel San Pietro, e oltre che un comandante è stato anche un amico. Era molto stimato per la serietà, la severità e il rigore che esigeva nel rispetto delle regole e dell’organizzazione. Era riuscito a dare valore a un servizio che a quei tempi non aveva grande considerazione presso la cittadinanza".