Addio alla ‘Festa dei vicini’ Nei quartieri e nelle frazioni arriva ‘Intrecci di comunità’

Quattro giornate di divertimento, da luglio a settembre, per un pubblico di grandi e piccoli. È ‘Intrecci di comunità’, una "festa diffusa" in tutta la città che coinvolge luoghi insoliti e spazi da scoprire, cene, musica e attività. Un "palinsesto partecipato nei quartieri e nelle frazioni", promosso dal Comune in collaborazione con Circondario, Asp, Ancescao e realizzato insieme a istituzioni, scuole, centri sociali, associazioni e cittadini.

Si comincia venerdì 7 luglio con le feste nei quartieri Marconi, Pedagna e nella frazione di San Prospero. L’1 settembre è invece la volta delle frazioni di Sasso Morelli e di Sesto Imolese. Venerdì 15 settembre tocca ai quartieri centro storico, Campanella e Zolino. Si completa il quadro sabato 16 settembre con la festa al centro sociale La Stalla (Villaggio).

"‘Intrecci di comunità’ nasce in occasione della festa europea dei vicini e quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto proporre un evento nuovo: la festa dei quartieri e delle frazioni – racconta Daniela Spadoni, assessora alle Politiche sociali –. Dall’ultima festa dei vicini (era il 2019) sono passati quattro anni. In questo tempo il mondo, la nostra nazione e la nostra città hanno vissuto momenti che mai avrebbero pensato di vivere. Ora abbiamo bisogno di riprenderci in mano gli spazi del nostro territorio, al di là del nostro condominio. Abbiamo bisogno di risentirci una comunità più ampia, di ri-percepirci nei nostri spazi pubblici, di abitarli senza paura di chi incontriamo".

Soddisfatta anche Elisa Spada, assessora alle Politiche partecipative. "La Festa è il frutto di un lavoro trasversale di due assessorati – commenta Spada – che fa della partecipazione e del lavoro insieme il motore della Festa che mette al centro lo spazio pubblico, in particolare il verde pubblico, come luogo di incontro, di socialità e inclusione e i centri sociali, cuore dei quartieri e delle frazioni". Secondo l’assessora alle Politiche partecipative, appuntamenti come quelli di ‘Intrecci di comunità’ "svelano e valorizzano sinergie già presenti sul territorio, come quelle dei luoghi in cui opera quotidianamente l’equipe Costruire comunità di Asp, o altre come quella tra la Casa dei giochi con l’associazione Nido Scoiattolo e il centro giovanile Ca’ Vaina o ancora il percorso delle ‘Scuole gentili nel quartiere Campanella. Sinergie che – conclude Spada – costruiscono relazioni che sono la base per costruire comunità".