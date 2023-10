Addio alla partigiana Mazzanti: "Una staffetta e grande donna"

Staffetta partigiana, viaggiatrice, nonna molto amata. Se ne è andata ieri Roberta Mazzanti, ma le sue tante vite resteranno nei cuori della figlia, dei due nipoti. E nella storia del territorio, di cui è stata in qualche modo protagonista. Mazzanti era nata il 21 febbraio del 1926 a Portomaggiore (Ferrara), ma è cresciuta a Medicina, dove tuttora vive la nipote Paola Fraschini, che descrive commossa una "grande donna. Diceva sempre che la guerra fa schifo, da entrambe le parti".

E la guerra la conosceva bene: militò nella 5a brigata Bonvicini Matteotti e fu riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dal 10 luglio 1944 alla Liberazione.

"Mi ha raccontato come una volta si è arrabbiata perché i tedeschi le presero la bicicletta e lei la rivoleva indietro, perché sotto delle patate c’erano volantini partigiani. Un suo fratello disertò, la bisnonna fu appesa per i piedi a un pozzo e mia nonna dovette scappare. Scampò ai bombardamenti in diverse occasioni". Ma anche dopo il conflitto Mondiale le avventure non sono finite, perché nel 1950 andò a vivere con il marito a Mogadiscio.

Tornata a Medicina, ha poi "girato il mondo con la famiglia Stagni, in cui fu dama di compagnia e tata. Fu una grande persona, ma (sorride, ndr) barava a carte. Mazzanti è morta in ospedale a Vigevano, dove vive parte della famiglia.

le. gam.