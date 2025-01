Addio a Vittorio Tassoni, il genio dei fantaveicoli

Imola, 23 gennaio 2025 – La città piange Vittorio Tassoni, meccanico e inventore, che si è spento martedì scorso all’età di 93 anni. Cavaliere al merito della Repubblica, tra i fondatori della Divisione meccanica Castelli, Tassoni è l’ideatore di 240 modelli di macchine industriali, parecchie delle quali brevettate. Ha legato indissolubilmente il proprio nome al Carnevale dei Fantaveicoli. Dal 2001, il geniale costruttore imolese ha infatti partecipato, ogni volta con entusiasmo, a ben 19 edizioni della manifestazione presentando le sue strabilianti e ingegnose produzioni, perfetto connubio di originalità, meccanica e fantasia. “Un grande professionista e progettista che trasferiva con generosità ed entusiasmo le sue tecniche e la sua ingegnosità a questa manifestazione territoriale – è il ricordo del sindaco Marco Panieri –. Molte volte il Carnevale dei Fantaveicoli è stato protagonista in trasmissioni Rai grazie anche a Vittorio Tassoni. Ce lo ricordiamo così, sempre sorridente, fiero delle sue creazioni, pronto a mettersi in gioco e a sfilare lui stesso tra migliaia di persone festose alla grande sfilata per le vie della città. Un esempio da seguire per la sua straordinaria capacità di coniugare allegria, fantasia e abilità tecnica. In questo momento di dolore, ci stringiamo alla sua famiglia e alle persone a lui più vicine”.

Bello anche il ricordo dell’ex assessore Valter Galavotti, che nel 1998 ha inventato il Carnevale dei Fantaveicoli. “Vittorio col suo spirito giovanile, con la sua disponibilità a nuove avventure e nuove esperienze e con la sua autorevolezza tecnica, sostenne immediatamente il mio progetto – ricorda Galavotti – e diede un contributo essenziale alle prime edizioni, mostrando come fosse possibile abbinare ingegnosità tecnica e meccanica a una grandissima originalità e creatività. È diventato ben presto un punto di riferimento per tutti gli altri costruttori e i suoi fantaveicoli diventati ormai leggendari hanno avuto una larga diffusione anche attraverso servizi televisivi e giornalistici attratti da un personaggio fuori dal comune”.

L’opera più spettacolare realizzata da Tassoni per il Carnevale dei Fantaveicoli è senza dubbio il caleidoscopio gigante nato per la sfilata del 2017, ma poi riproposto anche nelle edizioni successive.

“Ricordo la sua gentilezza, il suo sorriso, la sua generosità, tratti umani evidenti per chiunque lo incontrasse – racconta sempre Galavotti –, Vorrei ricordare anche la sua particolarissima attenzione e sensibilità per i bambini: quando li vedeva davanti alle sue creazioni, gli sorridevano gli occhi; quante volte mi ha detto che quella era la sua più grande soddisfazione. Ora, quei bambini che nel 1998 avevano dieci anni, ne hanno trentasette. E probabilmente hanno a loro volta dei figli che guarderanno con ammirazione e meraviglia i fantaveicoli nella prossima edizione. Spero che tutti quei bambini, oggi adulti, a cui Vittorio Tassoni ha regalato la sua ingegnosità e la sua straordinaria inventiva, lo ricordino con gratitudine”.

I funerali di Tassoni si terranno sabato alle 9.45. Il feretro partirà dalla camera mortuaria per la chiesa parrocchiale di Santo Spirito, dove sarà celebrata la messa.