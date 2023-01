Adolescenza, l’età più delicata Al via gli incontri con esperti

Una serie di incontri gratuiti dedicati a famiglie, docenti e ragazzi sul tema dell’adolescenza. Il municipio di Mordano mette sulla rampa di lancio cinque appuntamenti, dal 19 gennaio al 16 febbraio, per aiutare i giovani ad affrontare quei disagi e malesseri aumentati anche a causa della pandemia. Ma c’è pure la volontà di promuovere stili di vita salutari per prevenire e gestire le patologie correlate a comportamenti errati. Prima tappa online, il 19 dalle 20 alle 21, insieme a docenti e promotori dell’iniziativa per inquadrare le esigenze e le aspettative del periodo adolescenziale. Dal 26, invece, spazio alle riunioni in presenza alla sala polivalente al civico 10 di via della Repubblica. Relatori Danilo Pasotti, medico specializzato in psicologica clinica, e la psicologa e psicoterapeuta Debora Castellana. Stessi ospiti il 2 febbraio poi il 9, nell’intento di approfondire i rischi del disturbo del comportamento alimentare, via libera ai contributi della dottoressa Shirley Ehrlich e della psicologa Silvia Burzacchini. Epilogo il 16 in compagnia di Filippo Ravaglia, insegnante di scienze motorie, per una pratica guida alla programmazione di sport e movimento. Le iscrizioni sono possibili all’ufficio Urp comunale di via Adelmo Bacchilega (tel. 0542.56911).