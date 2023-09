’Adottata’ da Confartigianato. Rotonda Spinelli al taglio del nastro

Sarà inaugurata domani la nuova rotonda intitolata ad Altiero Spinelli, porta d’accesso in città lungo la via Emilia provenendo da Bologna. Ci saranno il sindaco Marco Panieri, sindaco di Imola, Pierangelo Raffini, assessore ai Lavori pubblici e Attività produttive, Davide Servadei, presidente di Confartigianato regionale, Tiziano Poggipollini, presidente di Confartigianato Bologna Metropolitana, e Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana. Il taglio del nastro si terrà alle 18. Alle ore 18.30, nei giardini antistanti la Casa delle Imprese (viale Amendola 56D), la Confartigianato offrirà un aperitivo a tutti i presenti. A seguire, nello stesso luogo alle ore 21 circa, avrà luogo il concerto del gruppo ‘Joe Dibrutto’.

L’intervento sulla rotonda è stato commissionato ad Alba Progetti da Confartigianato Bologna Metropolitana, che ha aderito al bando del Comune di Imola ‘Adotta una rotonda’ per la gestione e personalizzazione delle rotonde cittadine.

"La scelta di adottare questa rotonda è stata quasi naturale – spiega Tiziano Poggipollini, presidente di Confartigianato Bologna Metropolitana –, perché si trova a pochi metri dalla nostra Casa delle Imprese e abbellisce una delle porte d’accesso più importanti alla città. Volevamo fosse un segno distintivo e aggiungesse valore a un territorio accogliente e pronto alle nuove sfide. Altiero Spinelli, a cui la rotonda è intitolata, fu un politico capace di vedere oltre gli steccati nazionalisti, diventando uno dei padri fondatori dell’Unione europea. Siamo molto orgogliosi che il nome di Confartigianato venga legato al suo".

"Vogliamo ringraziare Confartigianato Bologna Metropolitana per avere aderito alla manifestazione di interesse per ‘Adotta una rotonda’ e per averlo fatto scegliendo anche di dare un ulteriore valore aggiunto a questa adesione, finanziando l’illuminazione della rotonda stessa e il mantenimento della potatura di parte di viale Amendola". hanno detto il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori Pubblici, Pierangelo Raffini.

Dal punto di vista visivo, oggi chi entra in città da Bologna percorrendo la via Emilia vede il nome di Altiero Spinelli affiancato a quello di Confartigianato e ha una perfetta visione della bandiera europea con le sue stelle, illuminate da un lampioncino che si alza da terra grazie a un paletto. Chi esce da Imola vede una seconda insegna Confartigianato, realizzata in acciaio corten di colore marrone, composta da lettere scatolari in alluminio blu retroilluminate da una luce indiretta. La rotonda sarà completata con la piantumazione del verde.