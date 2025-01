Adottato il piano anti-barriere: "Inclusione la parola d’ordine"

Il Comune di Castel San Pietro ha adottato il Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche con delibera di Giunta 8 del 17 gennaio. Questo atto si inserisce in un percorso più ampio, iniziato nel 2024, volto a creare una visione organica di tutte le situazioni di ostacolo, rischio e impedimento per le persone disabili e non presenti sul territorio, nonché degli interventi necessari e delle possibili soluzioni da attuare negli edifici che ospitano servizi comunali, ma anche nelle aree pubbliche esterne.

"L’adozione del Peba da parte della giunta e la sua successiva approvazione in Consiglio – spiega il vicesindaco Giacomo Fantazzini (nella foto) – rappresentano le prime azioni con le quali ci impegniamo a garantire che ogni cittadino e ogni visitatore di Castel San Pietro Terme possano godere appieno del diritto di usufruire degli spazi pubblici e dei servizi della nostra comunità, senza alcuna discriminazione, in coerenza con l’obiettivo strategico di mandato “Castello Città Senza Barriere”.

Questa mappa delle barriere presenti sul territorio ci consentirà poi di valutare le priorità e le modalità migliori per eliminarle, stimando costi e possibilità e permettendo all’Amministrazione di programmare nel tempo gli interventi necessari. L’eliminazione delle barriere architettoniche non è solo una questione di accessibilità fisica, ma di uguaglianza e inclusione sociale.

I cittadini, già coinvolti anche nelle prime fasi di progettazione attraverso un primo incontro pubblico di presentazione e confronto sul lavoro da compiere, avranno la possibilità di conoscere tutti dettagli del Piano, elaborato insieme ad una ditta specializzata in Architettura e Ingegneria, tramite due presentazioni aperte al pubblico organizzate sul territorio. Gli incontri si terranno questa alle 18.30 nel capoluogo, alla sala polivalente della Casa del Volontariato, e lunedì 10 febbraio, sempre alle 18.30, ad Osteria Grande, al Centro Civico.