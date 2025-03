Adroterapia, una nuova sfida contro il cancro

Adroterapia. Curare i tumori con la fisica delle particelle elementari, ovvero come, grazie alle ricerche in questo campo della fisica si è arrivati alle più innovative terapie oncologiche: a questo tema di grande fascino e interesse è dedicato il quinto appuntamento del ciclo “Incontri al Convento”, che domani alle 20,30 vedrà protagonista il fisico Mauro Villa. La serata, organizzata al Convento dei Frati Cappuccini, nel salone con ingresso da via Tanari, è organizzata dall’associazione “Il Poliedro” con il patrocinio di Comune e Pro Loco. "La ricerca in fisica nucleare e subnucleare richiede infrastrutture imponenti ed estremamente costose – anticipano gli organizzatori –. Tuttavia, a distanza di anni, vi sono interessanti e inaspettate ricadute nella società. Un esempio significativo è l’adroterapia oncologica, una nuova terapia che utilizza fasci di ioni per colpire selettivamente le cellule tumorali. Oggi questa terapia è finalmente disponibile anche in Italia. In questo intervento verrà illustrato il percorso che ha portato allo sviluppo dell’adroterapia, analizzandone i vantaggi e le limitazioni, lo stato attuale e le prospettive di miglioramento".