Aerei caduti a Fontanelice, il sodalizio Raf recupera gli ultimi reperti

"Siamo orgogliosi di aver finalmente chiuso il cerchio sul recupero e il successivo studio dei frammenti appartenenti al relitto di uno dei due F-104 Starfighter che il 7 novembre 1991 precipitarono nei pressi di Fontanelice. Reperti ora esposti nel nostro museo ‘Un aereo, una storia umanitaria’, che non sono solo semplice metallo, ma custodi di una memoria storica e ingegneristica, rappresentando il legame indissolubile tra l’uomo, la tecnologia e il cielo". Sono le parole di Luca Cavallazzi, membro onorario di ‘Romagna Air Finders’ (Raf), sodalizio che ha sede a Fusignano, provincia di Ravenna, e che conta una cinquantina di ‘cacciatori di aerei’. "Abbiamo recuperato – spiega – pezzi cruciali dei due ‘spilloni’ di entrambi i velivoli, completi dei loro inconfondibili numeri di matricola (MM. 6708 e MM. 6806). La loro iscrizione, ancora leggibile, ci ha permesso di identificarne la funzione e ricostruire un tassello di questa storia".

Gli fa eco Leo Venieri, presidente dell’associazione fusignanese che dal 1998 ha recuperato ben 44 aerei precipitati, assieme alle salme di 14 piloti: "Quei frammenti raccontano di una notte drammatica e di due piloti, il capitano Andrea Scali e il sottotenente Fabrizio Majerna (quest’ultimo già informato del recupero da parte dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, ndr), che durante un volo di addestramento notturno (erano decollati dall’aeroporto di Miramare di Rimini, ndr), riuscirono a eiettarsi con successo dopo la collisione tra i rispettivi F-104 avvenuta tra i boschi di Fontanelice e Tossignano, nell’Imolese. Reperti che sono da considerarsi un omaggio a quei due piloti, che in questo caso si sono per fortuna salvati. Ogni ritrovamento è per noi una scoperta, una testimonianza che ci aiuta a ricostruire non solo gli eventi, ma anche a onorare la memoria di chi ha vissuto in prima persona questi momenti".

Luigi Scardovi