Affidato l’appalto . Sesto Imolese, avanti con i lavori della nuova scuola

L’iter per la costruzione della nuova scuola elementare e media di Sesto Imolese compie un altro passo in avanti. Area Blu ha appaltato i lavori all’impresa locale Paolucci costruzioni, mentre la parte progettuale è stata affidata alla società di ingegneria Limes di Casalecchio di Reno.

L’investimento complessivo si attesta sui cinque milioni di euro: saranno finanziati con due milioni dal Pnrr, mentre alla restante parte provvederà il Comune attraverso risorse proprie. Secondo la tabella di marcia stilata dal Municipio, il progetto dovrà essere approvato entro fine novembre. Contestualmente sarà dato l’avvio ai lavori, che dovranno essere completati in 540 giorni, quindi entro la fine dell’estate 2025.

"Si prosegue spediti con quanto condiviso con la cittadinanza – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. È per noi motivo di orgoglio e di soddisfazione confermare questo percorso per un impegno importante e sentito che avevamo assunto come amministrazione sia nei confronti della frazione durante il percorso partecipativo e sia con la città durante la campagna elettorale del 2020".

La futura scuola di Sesto Imolese sorgerà in posizione più vicina al campo sportivo, rispetto all’edificio attuale, utilizzando anche i 2.500 metri quadrati di terreni che il Comune l’anno scorso ha acquistato, con un investimento di 200mila euro, proprio per edificare la nuova scuola. Verrà costruito prima il nuovo plesso, poi sarà demolito l’attuale, al fine di consentire agli studenti di rimanere nella scuola durante i lavori del nuovo edificio e non dover essere trasferiti in altre sedi. L’unica parte dell’attuale plesso che verrà mantenuta è quella che oggi ospita la mensa, che è stata costruita nel 2010 e che sarà collegata al nuovo fabbricato.

A operazione ultimata, il nuovo edificio, che si estenderà su una superficie complessiva di circa 1.800 metri quadrati, equamente distribuita sui due piani, con la primaria al piano terra e la secondaria di primo grado al primo piano, avrà una pianta a forma di ‘C’. Pertanto, l’ingresso pubblico al plesso si sposta da via San Vitale, dove è oggi, alla strada chiusa di accesso all’area sportiva in corrispondenza della palestra. L’attuale dotazione di parcheggi sarà raddoppiata. L’ingresso alla nuova scuola si trova all’interno della ‘C’, uno spazio che è una sorta di piazza che si estende verso la strada e si raggiunge costeggiando la sagoma della mensa, da un percorso pedonale interno all’area scolastica. A differenza dell’attuale fabbricato, che consuma grandi quantità di energia, il nuovo edificio sarà ad elevate prestazioni energetiche.

Al fine di illustrare a tutte le famiglie del territorio il progetto della nuova scuola, il Comune organizzerà un incontro pubblico lunedì 9 ottobre alle 20.30 nel centro civico Sesto Imolese (via San Vitale, 16). Saranno presenti il sindaco Marco Panieri; il vice sindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari; l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini; il dirigente Area gestione e sviluppo del territorio del Comune, Alessandro Bettio; il progettista Alessio Bernardelli; il dirigente scolastico Gabriele Petrone.