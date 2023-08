Affitti a prezzi calmierati a Castel San Pietro: in graduatoria 12 famiglie

L’amministrazione comunale e Solaris hanno approvato la graduatoria definitva per l’assegnazionedi alloggi in locazione a canone calmierato e concordato. La graduatoria sarà valida per due anni. Il Comune ha rinnovato il contratto con Solaris, società in house, per la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso sociale del Comune, oltre ad avere affidato alla stessa Solaris l’istruttoria dei procedimenti concorsuali e la predisposizione delle graduatorie dei richiedenti, per l’assegnazione e la revoca degli immobili affidati.

La graduatoria definitiva è costituita da 12 nuclei familiari, elencati in ordine di priorità sulla base del punteggio, e da due nuclei esclusi dalla stessa graduatoria con le indicazioni delle motivazioni di esclusione.

La graduatoria è pubblicata sul sito della società Solaris e all’Albo pretorio telematico del Comune, e, come accennato, avrà una validità biennale. L’amministrazione informa che la ‘classifica’ sarà aggiornata ogni sei mesi. Le eventuali nuove domande e le integrazioni alle istanze già collocate in graduatoria potranno essere presentate fino al 31 gennaio del prossimo anno.