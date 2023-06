Affitto, accolte tutte le domande Contributi per 1.500 famiglie

Tutte le 1.500 famiglie (dato record) del circondario che hanno chiesto il contributo per l’affitto per il 2022 vedranno accolta la loro domanda. La giunta dell’ente di via Boccaccio ha deciso infatti di finanziare con ulteriori 580mila euro il fondo disponibile per tale scopo, coprendo interamente la graduatoria.

Dopo l’apertura del bando e l’istruttoria da parte di Asp, le domande ammesse al contributo erano risultate 1.495, mai cosi tante nel recente passato. Un numero al quale, come già emerso nei mesi scorsi, non si riusciva a dare completa risposta con le sole risorse messe a disposizione per il territorio dalla Regione, pari a un milione e 263mila euro.

Da qui, anche a fronte delle forti sollecitazioni da parte dell’opposizione, e in particolare della Lega, la decisione dei sindaci della Giunta del Circondario di integrare con oltre 580mila euro il fondo, arrivando così ad uno stanziamento finale complessivo di un milione 845mila euro, che come detto consente di rispondere a tutte le 1.495 famiglie ammesse.

Tale impegno rispetta tra l’altro anche quanto contenuto in alcuni accordi sottoscritti dai Comuni, tra cui quello si Imola, con le organizzazioni sindacali, in sede di predisposizione del bilancio di previsione. Intervenendo con oltre 580mila euro, il Circondario ha tra l’altro quasi raddoppiato le risorse stanziate lo scorso anno.

Il contributo massimo concedibile a ogni famiglia è pari a tre mensilità del canone, per un importo totale non superiore a 1.500 euro. "La decisione dei Comuni di finanziare in modo consistente questo bando, che la Regione attiva come sostegno al diritto alla casa, deriva dalla nostra consapevolezza che oggi più che mai occorre garantire con misure concrete i redditi medio-bassi - sottolinea il presidente del Circondario, Marco Panieri -. Si tratta di una decisione importante assunta a livello circondariale che ci consente di dare un riscontro positivo, con il pagamento di tre mensilità, a tutte le domande presentate dai cittadini del territorio, al fine di riconoscere a tutti gli stessi diritti e opportunità di vita. Un ringraziamento va all’Asp per il prezioso lavoro svolto anche in occasione di questo bando".