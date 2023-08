Affondo grillino su scuole e infrastrutture

"Avremmo preferito conoscere il “già fatto” (per esempio la gratuità degli asili promessa) piuttosto che l’elenco di quello che si spera di fare in futuro, risorse permettendo". Così Ezio Roi, consigliere del Movimento 5 Stelle a Imola, commenta l’intervista di Ferragosto al sindaco Marco Panieri. Tante le critiche dell’esponente grillino, dalla "proposta di investimenti strutturali che risalgono a decenni addietro", alla "scarsa attenzione dell’amministrazione a piste ciclabili che portino in sicurezza nei luoghi di lavoro e alle scuole". "Anziché destinare 8 milioni di euro per realizzare i nuovi uffici del Circondario imolese – chiude Roi – , sarebbe prioritario mettere mano alle scuole fatiscenti e alle palestre indecorose".