Africa, blues e pop con Lisa Manara e Aldo Betto

Per l’ultimo capitolo di ‘Local Heroes’ targato Crossroads 2023 nell’enclave imolese, stasera dalle 21 al Teatro Comunale di Mordano i riflettori si accendono sulla chanteuse Lisa Manara e sul chitarrista Aldo Betto, binomio super rodato con una dimensione estetica che abbraccia il pluri-linguaggio blues-afro-pop. Artista di notevole sensibilità, l’ugola 31enne di Sesto Imolese si muove con sicurezza tanto in orbita swing che nel cantautorato con uno strumento voce che diviene anno dopo anno un po’ più bruno e smaliziato. Spessore emotivo che per Manara è lievitato nel revival itinerante di Gianni Morandi ‘D’amore d’autore 2018 Tour’, ma full immersion nella galassia jazz costruita poco per volta sia nel circuito live che studiando con Bob Stoloff, Tiziana Ghiglioni e Maurizio Giammarco. Notevole il progetto dedicato con Aldo Betto a Miriam Makeba, l’intramontabile Mama Africa, ugola sudafricana che ha inondato il mondo dei suoi canti di gioia e dolore ispirati dalla condizione della popolazione nera.

Il chitarrista di Vittorio Veneto, sideman di musicisti e cantanti straordinari come Patrizia Laquidara, Mina e Celentano, ha plasmato a sua volta progetti originali quali la band Jalum, i Try e il Quartetto Desueto. Di spicco le sue performance con James Thompson e Giacomo Da Ros oltre che con i Savana Funk.

g.a.t.