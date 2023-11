African looms presenta la Business school aperta in Kenya

"Impatto, c’è un altro perché per fare impresa. Il valore della cultura imprenditoriale nei percorsi di emancipazione e indipendenza delle donne. Presentazione della Business School per ragazze madri in Kenya’ è il titolo dell’incontro pubblico promosso dagli assessorati alle Pari Opportunità e Sviluppo Economico del Comune di Imola, in collaborazione con l’Associazione imolese African Looms, che si terrà stasera alle 18, nella Sala BCC Città & Cultura (via Emilia 210A). L’incontro presenterà l’esperienza attiva in Kenya che mette a sistema formazione e microcredito per la promozione di forme di imprenditoria di donne sole con figli o vittime di violenza. In particolare, sarà illustrato il lavoro svolto dall’Associazione African Looms, che si sviluppa su due ambiti: Table Bankin, programma di educazione finanziaria che coinvolge ad oggi circa 10.000 donne distribuite sulla regione del Meru (Kenya) e la Noesis Business School, che prevede un programma formativo per gruppi di ragazze (15 alla volta) e sostegno alla creazione di impresa. Nell’ambito della Business School è stato ideato il progetto “Mamas’ Training Center”, centro di accoglienza e formazione per le ragazze e i loro bambini, ideato dagli architetti Alberto e Maria Teresa Iacolare su richiesta dell’Associazione imolese Africaan Looms.