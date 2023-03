"Aggiustamento inutile Va cambiato il passo"

C’è chi dice no. L’aumento della tassa di soggiorno è un boccone amaro che Raffaele Benni, presidente di quella Arialco che raggruppa ristoranti e albergatori del territorio imolese, fatica ad ingoiare. Un’ipotesi che, ad onor del vero, aveva cercato in tutti i modi di allontanare anche durante gli incontri avvenuti in municipio tra associazioni ed istituzioni locali.

"L’aumento della tassazione non è un elemento utile e produttivo per raggiungere il grado di massima competitività del comparto. Anche nel parallelo coi territori limitrofi – affonda –. Anzi, è un parametro decisamente controproducente. Abbiamo già convocato in via urgente (si terrà martedì prossimo, ndr) il consiglio Arialco. Il nostro orientamento è negativo". Una questione di principio che va ben al di là delle cifre.

"Il ritocco può apparire irrisorio in termini economici perché non si tiene conto degli adempimenti burocratici di gestione delle pratiche in capo alle strutture ricettive – rincara la dose Benni –. Non è un’inezia. Il periodo storico che stiamo attraversando non viaggia di certo in direzione del contenimento delle spese per gli operatori del settore". E il malumore non si placa neppure davanti a quell’istantanea che porta al reinserimento dei capitali nel meccanismo virtuoso di visibilità turistica. "Miglioria della promozione e della nostra destinazione turistica? Mi aspetto di vedere quanto prima una serie di rilevanti progetti per la valorizzazione del territorio – conclude il presidente di Arialco –. Un cambio di passo ben diverso dall’andatura tenuta fino ad oggi".

Mattia Grandi