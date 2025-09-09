Nella stanza di un santo
Imola
CronacaImola, aggredisce medico del pronto soccorso con calci e pugni: arrestata
9 set 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Imola, aggredisce medico del pronto soccorso con calci e pugni: arrestata

In manette una 22enne marocchina, già nota alle forze dell’ordine, tornata in libertà in attesa di processo. Era in stato di alterazione dovuto all’abuso di droga

Sul posto sono arrivati i carabinieri

Sul posto sono arrivati i carabinieri

Imola (Bologna), 9 settembre 2025 – Una visita al pronto soccorso si è trasformata in un episodio, l’ennesimo, di violenza ai danni di un medico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri hanno arrestato una 22enne di origine marocchina, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni personali a pubblico ufficiale esercente una professione sanitaria. Secondo quanto ricostruito, la giovane si era recata all’ospedale accusando un malore. Dopo gli accertamenti, i medici hanno stabilito che si trattava di conseguenze legate all’abuso di sostanze stupefacenti e l’hanno dimessa senza prescrivere giorni di prognosi. A quel punto, la 22enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito violentemente scagliandosi contro il medico che l’aveva visitata. Lo ha colpito con calci e pugni al volto, provocandogli lesioni. A lanciare l’allarme è stata una guardia giurata in servizio al pronto soccorso, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato e identificato la giovane, ancora in forte stato di agitazione. Dopo l’arresto, la 22enne è stata accompagnata in caserma. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per la donna la remissione in libertà in attesa del processo. 

