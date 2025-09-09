Imola, aggredisce medico del pronto soccorso con calci e pugni: arrestata

Imola (Bologna), 9 settembre 2025 – Una visita al pronto soccorso si è trasformata in un episodio, l’ennesimo, di violenza ai danni di un medico dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri hanno arrestato una 22enne di origine marocchina, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di lesioni personali a pubblico ufficiale esercente una professione sanitaria. Secondo quanto ricostruito, la giovane si era recata all’ospedale accusando un malore. Dopo gli accertamenti, i medici hanno stabilito che si trattava di conseguenze legate all’abuso di sostanze stupefacenti e l’hanno dimessa senza prescrivere giorni di prognosi. A quel punto, la 22enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito violentemente scagliandosi contro il medico che l’aveva visitata. Lo ha colpito con calci e pugni al volto, provocandogli lesioni. A lanciare l’allarme è stata una guardia giurata in servizio al pronto soccorso, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato e identificato la giovane, ancora in forte stato di agitazione. Dopo l’arresto, la 22enne è stata accompagnata in caserma. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per la donna la remissione in libertà in attesa del processo.