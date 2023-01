Aggredito e rapinato nel bed & breakfast

Attimi di vero terrore quelli vissuti da un imolese di 71 anni, gestore di un bed&breakfast in città, selvaggiamente picchiato da due malviventi perché consegnasse loro i soldi. La rapina è stata messa a segno l’ultimo giorno dello scorso anno: bottino di duemila euro. La polizia ha identificato i protagonisti dell’assalto: si tratta di un imolese di 46 anni e di un marocchino di 30. Enrambi sono stati denunciati a piede libero per rapina e lesioni.

Il violento episodio è accaduto dunque la sera di San Silvestro. Qualche giorno, a un b&b posto lungo la circonvallazione interna arriva una telefonata. Una voce maschile chiede se per la notte di San Silvestro ci sono camere libere. Risposta affermativa: il gestore (che lì abita) ‘ferma’ la camera.

La sera del 31 dicembre, dunque, in questa villa adibita a bed & breakfast si presentano in due: un italiano sui 50 anni, l’altro, straniero, molto più giovane. Al gestore – che vive da solo – pare di riconoscere la voce di quello che aveva telefonato per sondare sulla disponibilità di camere libere, ma non ne è certo,

Certo è invece che i due manifestano immediatamente le proprie reali intenzioni, iniziando a malmenarlo per farsi consegnare i soldi. "Non ne ho", grida il 71enne. I banditi proseguono con pugni e schiaffi, e lo costringono ad andare al piano di sopra. Qui, minacciandolo con un coccio di bottiglia, lo convincono a consegnare loro tutto quello che ha: il portafoglio con duemila euro in contanti.

Poi i due si allontanano, e pensano bene di chiudere a chiave dall’esterno la porta della stanza in cui avevano imprigionato il gestore. In quel locale non c’era alcun telefono, quindi alla vittima della rapina non è restato altro che cominciare a invocare aiuto. Fortuna ha voluto che alcuni vicini di casa abbiano sentito le urla, e abbiano chiamato la polizia. Pattuglia sul posto, ma porta di ingresso chiusa a chiave. Convocati i vigili del fuoco, che in men che non si dica aprono la porta d’ingresso. Vittima salvata, e curata al pronto soccorso: sette giorni di prognosi per trauma facciale ed ecchimosi varie.

La polizia avvia le indagini. Un episodio così violento non può passare sotto silenzio. La vittima dà una descrizione dei due banditi, ma è difficile abbinare un nome a un disegno in mancanza d’altro (telecamere di videosorveglianza assenti). Quindi occorre fare un passo ulteriore. Si controllano i nomi di quanti hanno alloggiato in quel b&b di recente: l’ipotesi è che qualcuno possa avere effettuato una sorta di sopralluogo, per accertarsi del numero delle persone che gestivano l’attività e delle possibilità di mettere a segno un furto, o una rapina. A un inquirente della polizia il nome di una donna dice qualcosa: è una vecchia conoscenza, e guarda caso è la fidanzata di un tipo anche lui ben conosciuto con precedentu per reati contro la persona e il patrimonio. La polizia approfondisce le frequentazioni di questo imolese classe 1976 e scopre che ha a che fare con un marocchino classe ’92, ufficialmente residente a Reggio Emilia ma in pratica domiciliato a Imola. Si recuperano le loro fotografie, le si sottopongono alla vittima: nessun dubbio, sono loro gli aggressori. Scatta solo la denuncia a piede libero perché manca la flagranza di reato. Nessuna misura cautelare è stata disposta nei loro confronti.

Maurizio Marabini