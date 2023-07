Aggressioni, linea diretta ospedale-polizia "I sanitari da oggi saranno più protetti"

Più sicurezza per gli operatori dell’ospedale. Attivata una linea telefonica diretta che collega il pronto soccorso del Santa Maria della Scaletta e il commissariato di polizia. L’intervento era stato concordato nel tavolo inter-istituzionale tra Ausl, enti locali e forze dell’ordine che da oltre un anno si incontra periodicamente per monitorare le situazioni di rischio e rafforzare le misure di contrasto alle aggressioni nei confronti del personale.

"Ringraziamo le forze dell’ordine per la collaborazione nell’attività di routine e di vigilanza attiva, attraverso il posto di polizia di pronto soccorso, con la presenza di un agente dedicato dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì e due pomeriggi a settimana, e ora con questo nuovo collegamento – spiega il direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi –. È un ulteriore atto di attenzione e vicinanza verso tutto il personale sanitario che svolge un servizio essenziale per la nostra comunità e che deve essere protetto da violenza e minacce".

Nell’ultimo anno, l’Azienda sanitaria ha potenziato anche la vigilanza privata in pronto soccorso, presente dalle 18 alle 2 di notte, aumentato il numero delle telecamere di sicurezza e organizzato corsi di formazione dedicati ai dipendenti per affrontare adeguatamente episodi di aggressività. Nel 2022 l’Ausl ha registrato 14 aggressioni fisiche (in calo del 61% rispetto all’anno precedente), 91 aggressioni verbali (in aumento del 54%) e 11 alla proprietà. In otto occasioni si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.